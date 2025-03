Gli studenti alle prese con le partite di flag football: "Sono strumenti educativi"

Nel contesto delle iniziative promosse con i fondi del Pnrr, l’istituto comprensivo di viale Legnano di Parabiago ha avviato un progetto di flag football, una disciplina che, oltre a rappresentare un’interessante variante del football americano, che si caratterizza per non avere il contatto fisico, si è rivelata un efficace strumento educativo.

La partecipazione degli studenti al progetto

I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, mettendosi in gioco e sperimentando un modo nuovo di apprendere attraverso lo sport. Il flag football ha offerto ai ragazzi un’occasione preziosa per allenare le competenze non cognitive, ovvero quelle abilità trasversali fondamentali per la crescita personale e scolastica. Durante le attività, gli studenti hanno potenziato la capacità di gestire le emozioni, affrontare le sfide con resilienza e sviluppare il senso di responsabilità. Attraverso il confronto e la collaborazione hanno imparato a gestire le difficoltà, a rimanere concentrati e a perseguire un obiettivo con determinazione.

La cooperazione fra i partecipanti

Uno degli aspetti più significativi del progetto è stata la cooperazione tra i partecipanti. Il flag football è uno sport che premia la sinergia: ogni ruolo è essenziale e il successo della squadra dipende dalla capacità di coordinarsi, ascoltarsi e sostenersi a vicenda. Gli studenti hanno scoperto l’importanza della fiducia reciproca, comprendendo che il valore di un gruppo non risiede solo nella somma delle abilità individuali, ma nella capacità di collaborare in modo efficace. Tali attività hanno anche stimolato nei ragazzi la capacità di prendere decisioni rapide e strategiche.