Gli ecocompattatori arrivano a scuola

Due ecocompattatori all'interno dell'Istituto comprensivo Ada Negri. Nelle scuole medie di Magnago e di Vanzaghello sono stati installate queste macchine automatizzate che selezionano rifiuti, riducendone il volume, in

questo caso utilizzabili per il riciclo delle bottiglie in plastica.

Dopo il riciclo delle scarpe da ginnastica e la raccolta dei tappi di plastica e sughero, un terzo progetto «green» è ora attivo nelle scuole del paese. Ne dà comunicazione il Consiglio d'istituto dell'istituto:

«Diversi mesi fa abbiamo deciso, come genitori del consiglio di istituto, di intraprendere un percorso rivolto alla sostenibilità ambientale, proponendo e avviando progetti volti a stimolare i nostri studenti sulla importanza del riciclo e della raccolta differenziata. Gli ecocompattatori installati rappresentano una opportunità per svolgere un percorso educativo sul tema dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata. Utilizzandoli ogni giorno, le nuove generazioni conoscono il valore della salvaguardia dell’ambiente e del territorio. I ragazzi coinvolti acquisiscono così maggiore consapevolezza delle buone pratiche della raccolta differenziata, trasmettendo tali insegnamenti anche agli amici e alle proprie famiglie. La nostra volontà prossima è quella di inserire un sistema incentivante per i singoli studenti o per la classe, in modo tale che la sensibilità e l’impegno possa essere premiato grazie all’acquisizione di punti utili per l'acquisizione di materiale scolastico. Ci teniamo inoltre a ringraziare l'ufficio tecnico comunale che in tempi record ha effettuato la predisposizione elettrica necessaria».