Giovani e digitale, la nuova sfida educativa al centro dell'incontro Disconnettersi

Nei giorni scorsi l’aula Magna dell’istituto comprensivo di Via IV Novembre di Parabiago ha ospitato l’incontro “Dis-connettersi? Accanto ai propri figli nella sfida educativa del digitale”, un appuntamento dedicato all’educazione digitale e al ruolo dei social media nella vita dei giovani, a partire già dai bambini e dalle bambine che frequentano le scuole dell’Infanzia.

I relatori dell'incontro

L’incontro, rivolto a genitori e docenti, ha offerto un’occasione di dialogo con tre esperte: la dott.ssa Lucia Chiappa, pediatra di base; dott.ssa Maria Teresa Pepe, pedagogista; dott.ssa Maddalena Borsani, psicologa e psicoterapeuta.

Un susseguirsi di tematiche al centro dell'evento

I partecipanti sono stati così guidati in una riflessione sul legame tra ragazzi e digitale, analizzando sia le opportunità sia le criticità legate all’uso delle nuove tecnologie. È emerso come lo sviluppo del digitale abbia ormai cambiato radicalmente ogni aspetto della nostra vita quotidiana. La consapevolezza, quindi, di come il mondo on line si basi sull’attivazione dopaminergica che genera dipendenza, condiziona l’attenzione, riduce il sonno dei nostri ragazzi, rende sempre più necessaria un’alleanza educativa tra scuola e famiglia sull’uso corretto del digitale sia a scuola sia a casa. Tutto ciò passa dalla condivisione di regole stabilite, da una corretta formazione e, soprattutto, dalla fruizione di momenti significativi con i propri figli senza la mediazione del digitale. Tutto ciò passa, quindi, soprattutto dalla possibilità che i nostri ragazzi tornino a sperimentare il valore positivo della noia per poter riattivare quella creatività spesso bloccata dalle risposte immediate trovate nella tecnologia.

Il progetto in senso più ampio

L’incontro, organizzato dall’IC “Via IV Novembre”, fa parte delle attività proposte che mirano a sensibilizzare la comunità sull’uso consapevole delle nuove tecnologie proprio perché giovani e utilizzo del digitale è un binomio importante che ha bisogno di essere monitorato con attenzione, organizzando spazi di qualità in termini di formazione ed informazione.