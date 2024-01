Giorno della memoria, il Bernocchi celebra il ricordo delle vittime dell’Olocausto

In occasione della ricorrenza del 27 gennaio, l’Isis Bernocchi di Legnano rinnova il proprio impegno a mantenere viva la memoria tra le nuove generazioni.

Isis Bernocchi: tre iniziative per mantenere viva la memoria

Dalle visite al Memoriale della Shoah (nella foto di copertina), alla cerimonia per l’80esimo anniversario dei deportati della Franco Tosi a Mauthausen, in presenza di Pier Luigi Bersani, alla proiezione del film "Una volta nella vita" al cinema Ratti di Legnano, organizzata dall’Anpi e dall’Amministrazione comunale: molte sono state le iniziative messe in campo dall’istituto superiore di via Diaz per celebrare il Giorno della memoria.

Percorsi di approfondimento e iniziative con Anpi e Aned

Spiegano dalla scuola:

"Tra gli obiettivi del laboratorio storico-sociale della scuola - progetto che mira a potenziare lo studio della storia, in primis quella del Novecento - c’è proprio l’intento di sensibilizzare gli studenti su tematiche cruciali, e in particolare la Shoah, con percorsi di approfondimento e iniziative in collaborazione con l’Anpi di Legnano, l’Aned di Milano e altre associazioni del territorio".

Al Memoriale della Shoah e alla commemorazione alla Franco Tosi

E’ nell’ambito di queste attività che gli studenti delle classi terminali si sono recati in visita al luogo simbolo delle deportazioni di ebrei e altri perseguitati verso i campi di concentramento e sterminio, il Memoriale della Shoah di Milano.

I ragazzi di 4a LQ, che l’anno scorso sono stati in pellegrinaggio a Mauthausen, sono inoltre intervenuti con la loro testimonianza alla cerimonia tenutasi venerdì 19 gennaio alla Franco Tosi, in occasione dell’80esimo anniversario dei deportati dell’azienda, celebrazione che ha visto la partecipazione di Pier Luigi Bersani, del sindaco di Legnano Lorenzo Radice e del presidente dell’Anpi Legnano Primo Minelli.

Questi ultimi sono stati ospiti d’onore anche alla proiezione del film "Una volta nella vita" al cinema Sala Ratti, cui hanno partecipato gli studenti di quinta.

"Conservare la memoria e combattere la discriminazione"

Concludono dal Bernocchi:

"In tutte le classi ci sono stati momenti di riflessione, condivisione e confronto su quello che è stato uno dei periodi più bui della nostra storia, perché è compito di tutti noi conservare la memoria e combattere, oggi e ogni giorno, tutte le forme di discriminazione culturale, religiosa, etnica, o razziale".