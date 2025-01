Giornata del rispetto, studenti mediatori nelle classi prime e seconde

All’Isis Bernocchi di Legnano gli studenti mediatori protagonisti di un’iniziativa per promuovere la riflessione nelle classi prime e seconde in occasione della Giornata del rispetto.

Giornata del rispetto: all'Isis Bernocchi un'iniziativa di educazione tra pari

Istituita nel 2024 come momento di sensibilizzazione sui temi della non violenza e di contrasto alla prevaricazione, la Giornata si celebra per la prima volta questo 20 gennaio 2025 (data del compleanno di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 per aver difeso un amico in difficoltà, ndr). Per l’occasione, i mediatori della scuola hanno condotto un’attività di educazione tra pari con i compagni più giovani. Nell'ambito delle attività di educazione civica, un gruppo di studenti formati come mediatori sono entrati nelle classi prime e seconde per condurre una riflessione condivisa a partire dalla domanda "Che cos’è il rispetto?".

Mettendosi in gioco, i mediatori hanno spiegato il significato di questa giornata ai compagni più giovani e hanno chiesto loro di elencare, in un momento di brainstorming, tutte le parole associate nella loro mente all’idea di rispetto. Società, diversità, convivenza, relazione, reciprocità, attenzione, ascolto, empatia, lealtà: questi alcuni dei concetti emersi, a partire dai quali si è cercata insieme una definizione di "rispetto", parola complessa che viene dal latino e significa "guardare nuovamente", per "riconoscere".

"Ogni persona ha diritto di essere esattamente ciò che sceglie di essere"

Riassumono i mediatori:

"Si tratta di un concetto molto ampio, che implica sentimenti e atteggiamenti di riguardo che portano a riconoscere i diritti e la dignità di ciascuno. Rispettare è rendersi conto che ogni persona ha diritto di essere esattamente ciò che sceglie di essere".

Il bullismo consiste proprio nel negare l'altro

Da qui si è passati a ragionare sul bullismo, che consiste proprio nel negare l’altro. Perché il bullismo è un fenomeno che è duro a morire? Tante le spiegazioni, una su tutte: il bullismo si esercita nei confronti di chi non si adegua al gruppo, per paura. Paura di chi è "diverso" e paura di essere a propria volta catalogati come "diversi". Sono stati dunque proposti esempi di situazioni di conflitto e mancanza di rispetto e, per gruppi, si è ragionato sulle soluzioni da proporre, per scoprire che il filo rosso che percorre e tiene insieme tutte le possibili risposte è la comunicazione, una comunicazione autentica, in cui ciascuno ascolta e si mette nei panni dell’altro. Bisogna cercare di coltivare l’empatia. L’atteggiamento corretto, se si subiscono o si è testimoni di atti di bullismo, è favorire in ogni modo il dialogo, carcando aiuto, nei genitori, negli insegnanti, negli adulti. Ma anche rivolgendosi ai compagni: una via percorribile a scuola è proprio la mediazione tra pari.

"Venite da noi, vi possiamo aiutare a risolvere i contrasti"

I mediatori, che sono specificamente formati per questa attività attraverso un percorso comprensivo di esame finale e attestato, condotto da psicologi ed educatori, hanno spiegato:

"Noi siamo disponibili ad ascoltarvi, senza giudizio. Venite da noi, vi possiamo aiutare a risolvere i contrasti, prima che esplodano con conseguenze irrimediabili: attraverso il confronto di fronte a una persona imparziale, è più facile creare un clima di fiducia in cui aprirsi con l’altro".