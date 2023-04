Giochi matematici del Mediterraneo, due "bernocchini" alle finali nazionali

Due "bernocchini" alle finali nazionali dei Giochi matematici del Mediterraneo.

Dal Bernocchi alle finali nazionali dei Giochi matematici del Mediterraneo

L’Istituto Bernocchi di Legnano ha partecipato per la prima volta alla gara matematica che ha coinvolto scuole di tutta Italia e due suoi studenti si sono aggiudicati la qualificazione alla finale nazionale che si terrà a Palermo nel mese di maggio.

Spiega la professoressa Laura Occelli, referente del progetto:

"Nel nostro istituto si fanno gare per tante materie scientifiche, però per matematica, negli ultimi anni, non avevamo aderito a nessuna iniziativa, così ho detto: quest’anno proviamo. Abbiamo organizzato tutto velocemente perché i tempi di scadenza del bando erano molto ristretti, non abbiamo avuto una grande adesione ma i risultati sono stati più che positivi".

Il 14 maggio Andrea Carminati e Mattia Rampinini voleranno a Palermo

Andrea Carminati della 1ª LC liceo scientifico opzione scienze applicate è arrivato primo nella categoria S4, mentre Mattia Rampinini della 2ª A istituto tecnico meccanica e meccatronica si è classificato secondo nella categoria S5.

Carminati è salito sul gradino più alto del podio nella finale territoriale che si è svolta a Milano il 10 marzo 2023, mentre giovedì 23 marzo è stato deciso che anche Rampinini, forte del proprio secondo posto, potesse passare alla fase finale dei Giochi, che si disputerà il 14 maggio all’Università degli studi di Palermo e che si concluderà con la consegna ai vincitori di coppe e attestati da parte dell’Accademia italiana per la promozione della matematica Alfredo Guido, promotrice dell’iniziativa, giunta alla 13esima edizione.

Prima di arrivare a questi risultati ci sono state due fasi d’istituto, andate in scena rispettivamente a novembre e a gennaio: alla prima hanno partecipato tutti gli iscritti, alla seconda solo il 10 per cento. All’inizio i partecipanti erano 270mila in tutta Italia, alla finale ne andranno 900.

"L'anno prossimo abbiamo intenzione di proporre le gare a livello di classe"

Prosegue Occelli:

"Quest’anno abbiamo lasciato ai ragazzi la libertà d’iscriversi e complessivamente abbiamo avuto 30/40 iscrizioni, non tante, ma chi ha deciso di mettersi alla prova poi si è impegnato molto. Per l’anno prossimo abbiamo pensato di proporre le gare a livello di classe: saranno i Consigli che aderiranno al progetto e quindi ci sarà una partecipazione maggiore".

Non resta che rivolgere un grande in bocca al lupo ad Andrea e Mattia: tenete alto il nome del Bernocchi!