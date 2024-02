Frutta tutte le mattine nella scuola dell'infanzia

Da settimana prossima nelle scuole dell’infanzia di Bareggio e San Martino l’iniziativa della frutta a metà mattina sarà proposta tutti i giorni.

“Il progetto era stato avviato in via sperimentale a novembre un giorno a settimana, poi esteso a due – spiega l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. Bambini e famiglie hanno gradito molto, pertanto in collaborazione con Sodexo, che ringraziamo per la disponibilità e per avere proposto l’iniziativa, si è deciso di coprire tutta la settimana”.