Fine settimana di soddisfazioni per le ginnaste della Skill

Ginnastica ritmica

Le atlete del team di Canegrate si sono fatte valere nelle diverse prove affrontate.

Altro fine settimana di gara e altre soddisfazioni per la ginnastica Skill di Canegrate. Sulla pedana di Gallarate le skilline sono state impegnate nella seconda prova regionale del campionato allieve Gold 3.

Le gare delle ragazze della Skill

Conte Gaia, Dell’Antonio Giulia, Dell’Orto Alice, Piteri Diana e Zanelli Giorgia presentano il collettivo, la successione e un esercizio individuale ben eseguiti e confermano il bronzo della prima prova, conquistando l’accesso alla fase interregionale. Sempre a Gallarate sono scese in pedana le individualiste Silver LE, il livello più alto e competitivo del

settore. Tra le Allieve 4 il dominio Skill è netto: Santalini Elisa si laurea campionessa regionale, seguita sul secondo gradino del podio da Nebuloni Sofia. Nelle classifiche di specialità Elisa e Sofia si aggiudicano il primo posto alla palla a parimerito, Elisa è prima anche alle clavette e quarta al cerchio, mentre Sofia è prima al nastro e seconda al cerchio. Liardo Noemi nelle Junior 1 chiude la sua prova con la 5a posizione in classifica generale, la quinta posizione al cerchio e la seconda alla fune.

La prova delle Junior 2

Le Junior 2 chiudono la loro prova con qualche errore dovuto all’emozione: Pinciroli Chiara conclude l’all around in 12a posizione con il quarto punteggio alla fune e il decimo alle clavette, mentre Pinciroli Nicoletta si piazza in 13a posizione con il settimo punteggio alla palla e il nono al cerchio. Buona la prova delle Junior 3 che sfiorano il podio: Lucchini Agata è 4a con il secondo punteggio al nastro, il terzo al cerchio e il quinto alle clavette, mentre Croce Sofia si aggiudica la 5a posizione con il terzo posto alle clavette, il quarto al cerchio e il sesto alla palla.

A Pero, nell’individuale LA1 categoria Allieve 1, sono scese in pedana le skilline più piccole, 8 anni appena, che con molta emozione hanno presentato per la prima volta davanti a una giuria, i loro esercizi. Sidoti Emma sfiore il podio conquistando la 4a posizione, con il quinto punteggio alla palla e il sesto al corpo libero. Borroni Giorgia chiude la classifica genrale in 13a posizione con il settimo punteggio alla palla e il tredicesimo al corpo libero. DelGado Irameta Celeste Sarai ottiene la 27a posizione nell’all around con il tredicesimo punteggio alla palla e il ventiquattresimo al corpo libero.

Sabato pomeriggio inoltre alcune ginnaste sono state protagoniste della premiazione degli atleti canegratesi per i risultati conseguiti nella scorsa stagione: per gli individuali Silver sono state premiate Santalini Elisa campionessa regionale LD, Nebuloni Sofia, argento regionale LD e Tandin Gaia vicecampionessa nazionale alla fune LC; per le squadre sono state premiate gli argenti regionali del campionato d’insieme Silver LD base (Barile Carlotta, Fanizzi Giulia, Nebuloni Sofia, Santalini Elisa, Usai Sara), mista (Cappellotto Carolina, Liardo Noemi, Pinciroli Nicoletta, Pinciroli Chiara, Trombin Francesca) e la squadra LC base (Colombo Martina, Messina Sara, Tandin Gaia).