Festa in Senato per gli studenti della primaria di Parabiago

Festa in Senato per i giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo Via IV Novembre, Scuola Primaria A. Manzoni di Parabiago. I bambini della scuola della provincia di Milano hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento nell'ambito del concorso organizzato dal Senato della Repubblica, intitolato "Vorrei una legge che..." per l'anno scolastico 2023-2024.

Festa in Senato per gli studenti di Parabiago

Gli alunni della scuola di Parabiago hanno ricevuto una menzione speciale, che è stata consegnata, in perfetto stile bipartisan, da una senatrice della maggioranza (Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia) e da una dell’opposizione, (Susanna Camusso, ex segretaria della Cgil e oggi senatrice del Partito democratico).

Anche in questa sedicesima edizione del concorso gli studenti si sono cimentati nella stesura di disegni di legge ed elaborati creativi sugli argomenti più diversi, raccontando, con le modalità creative più consone alla loro età, quali sono state le tematiche che li hanno colpiti di più e quali gli argomenti sui quali hanno sentito la necessità di legiferare.

Il concorso ha rappresentato come sempre un'occasione per approfondire i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e per far riflettere gli studenti sull'importanza delle regole e del confronto democratico.