scuola

"Un esempio di buona scuola, di educazione civica, un messaggio di appartenenza attraverso il ricordo, il riconoscimento del valore della nostra storia"

Facendo memoria del 4 novembre insieme agli alunni della scuola primaria Alberto Manzi di Lainate.

Facendo memoria del 4 novembre insieme agli alunni di Lainate

Giovedì 4 novembre, per la giornata del centenario del Milite Ignoto, le classi quinte della scuola primaria Alberto Manzi di Lainate, hanno visitato i monumenti ai caduti situati a Barbaiana, deponendo per ogni postazione una corona e una targa realizzate da loro stessi, con fiori e farfalle tricolori. E' stato il loro modo di ricordare i caduti di guerra e di far "Fiorire la pace".

Nell'ultima tappa, di via dei Tigli, hanno trovato ad attenderli l'assessore Maria Scaldalai, che insieme alle insegnanti e ai bambini ha commemorato questo momento. La giornata si è conclusa cantando tutti insieme l'inno d'Italia. "La memoria è tesoro e custode di tutte le cose" (Cicerone).

Il commento dell'assessore Scaldalai

L'assessore all'istruzione Cecilia Scaldalai ha commentato così la giornata trascorsa con i ragazzi delle scuole lainatesi: