Erasmus: il Liceo di Arconate e d'Europa accoglie 13 studenti tedeschi

Studenti tedeschi ad Arconate per uno scambio Erasmus.

Erasmus: 13 studenti del Liceo di Arconate hanno accolto altrettanti coetanei provenienti da Velbert

Mobilità studentesca e sostenibilità sul tavolo di lavoro di alunni italiani e tedeschi al Liceo di Arconate; scoperta di nuove culture, amicizia e condivisione per i giovani europei di domani. Nella settimana dal 21 al 26 gennaio 13 studenti e studentesse delle classi terze e quarte del Liceo di Arconate e d’Europa hanno ospitato nelle proprie case altrettanti coetanei e due docenti del Geschwister-Scholl-Gymnasium di Velbert (città della Renania Settentrionale-Vestfalia) per un programma di ampio respiro europeo. Le due scuole sono infatti partner Certlingua e hanno intrapreso il progetto specifico "Treffpunkt Europa - für eine nachhaltige Zukunft" (Punto d'incontro Europa - per un futuro sostenibile).

I ragazzi hanno realizzato un calendario sulla sostenibilità, e un logo e un video sugli scambi studenteschi

I ragazzi italiani e tedeschi si sono impegnati nella realizzazione di un calendario bilingue inglese-tedesco sulle tematiche della sostenibilità, dedicando a ognuno dei 12 mesi un preciso argomento; il gruppo ha inoltre intrapreso la creazione di un logo e di un video per riflettere sull'importanza degli scambi studenteschi partendo dalla domanda "What does it mean Erasmus-exchange for you?" (Che cosa significa uno scambio Ersamus per voi?). Le professoresse Martina Baroni e Roberta Bellucci, referenti del progetto, hanno riferito la grande soddisfazione degli studenti (e delle loro famiglie) per aver trattato tematiche attuali ed essersi aperti alla conoscenza di altre culture e amicizie; il calendario ha infatti previsto anche momenti di svago come la visita della città di Milano e una serata di festa.

"Questi scambi permettono di ampliare gli orizzonti culturali e sviluppare la capacità di confronto"

Il dirigente scolastico, professor Emanuele Marcora, sostiene:

"La principale finalità di queste attività internazionali è la crescita personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla ricerca di valori comuni, pur nella diversità, sviluppando la capacità di confronto come fonte di arricchimento reciproco".