Erasmus days, clownterapia e inclusione sociale delle donne al Liceo Cavalleri

Clownterapia e inclusione sociale delle donne.

Erasmus days: tutte le iniziative del Liceo Cavalleri di Parabiago

Sono due dei temi affrontati dal Liceo Cavalleri di Parabiago nel corso degli Erasmus days, andati in scena in tutta Europa dal 13 al 15 ottobre. Per l'occasione la scuola superiore di via Spagliardi ha organizzato due conferenze. La prima, legata al progetto Erasmus "Me too a smiling clown", è stata un meeting in presenza svoltosi in collegamento online con le scuole partner (Polonia, Spagna e Portogallo). Il direttore artistico Rodrigo Morganti della onlus Dottor Sorriso ha parlato della storia della clownterapia in Italia, del ruolo dei terapisti del sorriso e in particolare negli ospedali della provincia di Milano. Da parte dei ragazzi non sono mancate domande importanti sul ruolo del clown in corsia e su come diventare terapisti del sorriso.

Il progetto sulla clownterapia proseguirà fino al prossimo maggio

"Come sempre durante gli Erasmus days la conferenza si è svolta in lingua inglese per dare la possibilità di condividere i contenuti con i partner del progetto e per potere utilizzare le piattaforme eTwinning ed Erasmus plus - spiega il professor Vittorio Migliarini - Nella seconda parte della conferenza i ragazzi hanno potuto provare alcune tecniche basilari di clownterapia. Questo progetto continuerà fino alla fine di maggio 2023. I prossimi meeting si svolgeranno a Torun in Polonia, il tema sarà l’isolamento sociale degli adolescenti, e a maggio il meeting finale sarà nel nostro liceo con tema l’Alzheimer".

Storie di donne tra pregiudizi e discriminazioni ma anche successo

La seconda conferenza è stata legata al progetto Erasmus "Yes women can! Don’t be afraid!!!" e anche in questo caso il meeting si è svolto in presenza. Nell'occasione i ragazzi hanno presentato tramite delle letture le storie sulle sfide e i pregiudizi che hanno incontrato nella loro vita, sulla violenza contro le donne, sulle donne che devono affrontare guerre e le discriminazioni razziali ma anche storie sulle donne che hanno avuto successo nella loro vita. "Questo progetto si è concluso a maggio 2022 e adesso è il momento della disseminazione all’interno del nostro Liceo e nelle scuole del territorio" prosegue Migliarini.

E ora l'inaugurazione delle panchine rosse contro la violenza di genere

Venerdì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Cavalleri inaugurerà il proprio spazio esterno arredato con panchine rosse e tavoli.