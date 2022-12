Due telecamere fuori dalla scuola secondaria di Bareggio

Il Comune di Bareggio si è aggiudicato il bando di "Scuole sicure".

Vinto il bando "Scuole sicure"

L’Amministrazione comunale di Bareggio guidata da Linda Colombo si è aggiudicata un finanziamento di 14mila euro nell’ambito del bando ministeriale “Scuole sicure”.

Due telecamere fuori dalla scuola media

La cifra sarà utilizzata per l’installazione di due telecamere nell’area cortilizia esterna della scuola secondaria De Amicis di via Matteotti. La durata dell’iniziativa per quanto riguarda le attività di installazione del sistema è di sei mesi a far data dalla erogazione dei fondi, quindi il progetto sarà realizzato e concluso nell’anno scolastico 2022/2023.

"Fare prevenzione"

“L’obiettivo – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta – è fare prevenzione in una zona frequentata dai nostri ragazzi. Il sistema sarà collegato ai server comunali ed alla centrale operativa della polizia locale e le riprese video saranno registrate e memorizzate in modo continuo per le 24 ore”.

Il contributo della Polizia Locale

“Ringrazio la Polizia Locale che ci ha aiutato a elaborare il progetto per partecipare al bando – aggiunge il sindaco Linda Colombo - Un progetto che ha una valenza anche a livello di sensibilizzazione delle nuove generazioni. Come Amministrazione comunale abbiamo fatto e continueremo a fare tutto il possibile per cogliere tutte le opportunità per il nostro territorio offerte dai bandi sovralocali”.