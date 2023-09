Dopo nove anni alla guida dell’istituto Mattei la professoressa Lamari è andata in pensione

«Lascio la “mia scuola” nella certezza che, grazie a tutti voi, non tradirà mai il suo spirito informatore: l’essere radicata nel passato, per proiettarsi verso il futuro».

Maria Lamari storica preside dell’istituto Mattei di via Padre Vaiani a Rho ha finito il suo lavoro giovedì, ha spento il computer e dopo aver scritto una lunga lettera di ringraziamento ai colleghi, ai ragazzi e alle famiglie è andata in pensione.

Una lettera nella quale ricorda «i gol conseguiti insieme» a tutta la comunità scolastica del Mattei, e le «tante fatiche condivise»

«Chi mi conosce o chi mi ha incrociato durante questi lunghi anni di vita professionale può immaginare con quale tristezza io mi accinga ad abbandonare il “campo” che ho vissuto con passione e totale coinvolgimento - scrive la preside del Mattei - Come docente, ho sempre promosso la relazione con gli studenti sostenendoli nel loro percorso di crescita per far fiorire i loro talenti. In qualità di dirigente, mi sono posta sin dalle prime battute - al servizio del “Mattei”, poiché ero fermamente convinta che solo agendo così avrei potuto tessere relazioni significative con i docenti, gli studenti e i loro genitori e con il personale A.T.A».