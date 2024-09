10 studenti del Liceo d’Arconate e d’Europa hanno iniziato il loro anno scolastico in Francia rispettivamente a Lyon e Nantua grazie al progetto di scambio Transalp, che li vede protagonisti di un'esperienza formativa unica in Francia.

Dieci studenti del Liceo d'Arconate in visita formativa in Francia

Il progetto Transalp è un'iniziativa bilaterale sostenuta dai due Paesi che mira a promuovere lo scambio culturale e linguistico tra studenti italiani e francesi. Durante questa esperienza, i nostri studenti avranno l'opportunità di vivere con famiglie ospitanti francesi, frequentare le scuole locali e immergersi completamente nella cultura e nello stile di vita francesi.

I 10 studenti selezionati, tutti provenienti dalle classi terze e quarte del Liceo linguistico di Arconate, si sono distinti per il loro impegno scolastico e la loro passione per la lingua francese. Durante il periodo di scambio, che durerà tre settimane, avranno l'opportunità di migliorare le loro competenze linguistiche, creare legami internazionali e arricchire il loro percorso di crescita personale.

“La conoscenza diretta di un Paese straniero, sostiene il dirigente scolastico dott. Emanuele Marcora, non solo arricchisce il proprio bagaglio culturale, ma contribuisce anche a costruire ponti di comprensione e dialogo tra diverse comunità”.

Un importante progetto per gli studenti

Questo progetto rappresenta un'importante occasione per gli studenti di ampliare i propri orizzonti e sviluppare una comprensione più profonda delle differenze culturali, in linea con la missione della scuola di formare cittadini del mondo, aperti e preparati per il futuro.

L' Istituto si dichiara orgoglioso di sostenere gli studenti in questa straordinaria avventura educativa. Un ringraziamento speciale è rivolto alle famiglie francesi che stanno ospitando i ragazzi, ai coordinatori d’Oltralpe, ma soprattutto alla prof.ssa Stephanie Castoldi, docente di conversazione francese del Liceo, infaticabile promotrice dell’ iniziativa.

Gli studenti francesi saranno a loro volta ospitati dai ragazzi italiani nel mese di ottobre,