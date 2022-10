Cosa fare dopo la terza media? In tanti al campus di Rho

Tanta gente all'inaugurazione della mostra vetrina che rimarrà aperta fino alle 19

Cosa fare dopo la terza media? Grande affluenza stamattina all'inaugurazione del campus, che vede la presenza di 11 scuole superiori, organizzato da Irep, Istituto per la Ricerca Scientifica e l’Educazione Permanente nel cortile dell'istituto Mattei di via Padre Vaiani a Rho

Presenti 11 istituti superiori di Rho e dei paesi limitrofi

Presenti 11 istituti superiori di Rho, Arese e Cornaredo con tutto il materiale informativo necessario alla scelta delle superiori per ragazzi e ragazze alle prese con il proprio futuro scolastico. Lo scopo è fornire tutte le nozioni utili sull’offerta formativa in ogni ambito scolastico nel nostro territorio.

Le iniziative non finiranno nella giornata di oggi

Le iniziative non finiranno sabato, ma proseguiranno con due conferenze dedicate all’orientamento presso l’auditorium di Rho. La prima il 22 ottobre dal titolo «In ascolto, per sentire, per capire, per scegliere, per incamminarsi» a cura della dott.sa Giulia Fusè e la seconda il 26 novembre dal titolo «Le famiglie nella scelta formativa. I fattori in gioco» con le professoresse Anna Rezzara e Paola Marcialis.

A novembre un mini-stage di due giorni nelle scuole secondarie

A novembre verrà organizzato, inoltre, un mini-stage di due giorni nelle scuole secondarie di II grado e nei CFP del Rhodense per gli studenti di terza media. Per le famiglie che si dovessero trovare in difficoltà con la scelta del percorso, è previsto un sostegno personalizzato. Tutte le informazioni sul sito www.ireprho.it