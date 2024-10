Il cielo sopra Castano Primo era grigio, nella mattinata di martedì 15 ottobre, quando si è svolta la campestre organizzata dall'Istituto Torno a cui hanno partecipato 210 studenti.

Corsa campestre per gli studenti del Torno di Castano

Le nuvole, che solo di tanto in tanto concedevano al sole un timido capolino, già sembravano preannunciare l’abbondante pioggia che l’indomani si sarebbe riversata sulla campagna ben dissodata, sui tetti degli edifici, tra le fronde gialle e brune degli alberi che offrono riparo ai piccoli animali. E al cospetto di quel cielo basso e bigio 210 studenti del “G. Torno”, divisi in categorie per età e genere, erano schierati a gara: pronti a scattare, al “via”, per guadagnarsi il podio nell’evento sportivo più amato dalla comunità dell’Istituto castanese, la corsa campestre.

Organizzata come ogni anno dai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive nell’ampio spazio esterno della struttura scolastica, la corsa campestre non è una semplice competizione su strada, ma una vera e propria avventura a contatto con la natura: nata come gioco per bambini che simulava la caccia alla lepre nell’Inghilterra del XIX secolo e da lì diffusasi in Europa e negli Stati Uniti, la disciplina prevede percorsi dalla lunghezza variabile e lievemente ondulati, con curve dolci e brevi rettilinei, in aree il più possibile ricoperte d’erba e non prive d’ostacoli quali siepi e sassi, fossi e barriere boschive. Correre nelle condizioni meteorologiche spesso ostili dei mesi autunnali e invernali e su un terreno non uniforme mette alla prova la resistenza e l’agilità dei concorrenti, coinvolti in una strenua lotta fisica e mentale con sé stessi, con gli avversari e con il paesaggio circostante.

I commenti della coordinatrice Merlo