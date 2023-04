Consumo consapevole dell'acqua: incontro a scuola con l'Ambasciatore

Incontro lo scorso 5 aprile fra gli studenti dell'IIS Alessandrini di Abbiategrasso e l'ambasciatore Paride Ripoldi per parlare di acqua e sensibilizzare sul suo spreco.

Studenti e sensibilizzazione allo spreco dell'acqua

Un incontro per sensibilizzare la gestione consapevole dell’acqua ed evitare sprechi, è quello che si è svolto all’IIS Alessandrini, organizzato in collaborazione con il corpo docente da Paride Ripoldi, Ambasciatore Italiano dell’associazione per la sensibilizzazione sullo spreco dell’acqua NoWaterNoUs

(https://nowaternous.com/).

Durante il meeting è stato affrontato l’impatto del cambiamento climatico, dell’inazione dei governi nella

lotta contro lo stress idrico e di come questo si riflette e si rifletterà a livello sociale ed economico oggi e nel futuro. Un fenomeno importante da affrontare con i giovani studenti dell’Istituto, che ormai ha colpito anche l’Italia e il territorio dell’abbiatense non ne è certo immune.

Sono stati mostrati numeri che ben evidenziano la crisi locale e planetaria in atto, come essa ci sta già

coinvolgendo e che vivremo sempre più, le azioni quotidiane che permettono di ridurre l’impatto su questo prezioso bene. Sono stati portati all’attenzione della platea anche i messaggi da parte dell’ambasciatore dell’associazione alle Nazioni Unite, del fondatore Malek Semar e dei calciatori Blaise Mautidi e Yohan Benalouane, che sono partner importanti di questa iniziativa nel mondo.

L'iniziativa Cycle for water

Inoltre, è stata presentata l’iniziativa Cycle For Water per sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile sul tema del rischio idrico, ideata da 4 studenti universitari della Normandia, amici

d'infanzia e Ambasciatori di NoWaterNoUs. Si sono impegnati per la causa attraverso una sfida sportiva

estrema di 15 mesi, iniziata nel novembre 2022 che consiste in un viaggio in bicicletta di 100.000 Km

attraverso 20 Paesi per sensibilizzare e garantire l'accesso all'acqua. I quattro ciclo-attivisti attraverseranno l’Italia a Febbraio del 2024 tenendo conferenze ed eventi.

Un grazie particolare al Dirigente Scolastico Prof. Michele Rafaeli, al Prof. Maurizio Ruvutuso e a tutto il

corpo insegnate che ci ha aiutato nell’organizzare l’evento, a tutti gli alunni che hanno partecipato con

grande entusiasmo e contribuito con domande e riflessioni. In futuro si valuteranno nuove

iniziative sul tema.