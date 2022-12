Concorso Federchimica: la scuola media di Ossona sul podio

Terzo posto classificato per i ragazzi che hanno partecipato al premio nazionale Federchimica Giovani: la scuola secondaria di primo grado Duca d’Aosta di Ossona eccelle nel settore "plastica".

Il concorso di Federchimica

La vincita fa riferimento all’anno scolastico precedente, 2021-2022, dove i ragazzi dell’istituto comprensivo di Ossona si sono cimentati in questa prova.

L’obiettivo del premio Federchimica è quello di appassionare gli studenti alle scienze e soprattutto alla chimica, in vista anche di un futuro nel settore. Per partecipare era quindi necessario presentare un racconto, un reportage, un video o una presentazione riguardante uno dei settori indicati. In particolare, gli argomenti che i ragazzi potevano scegliere di approfondire erano: chimica generale, agrofarmaci, prodotti aerosol, ausiliari e specialità chimiche, ingredienti alimentari, chimica di base, biotecnologie, detergenti, fertilizzanti, fibre sintetiche, idrogeno vettore energetico, farmaci di automedicazione, adesivi-inchiostri e vernici, cosmetica e plastica.

La scuola secondaria di primo grado di Ossona conquista il terzo posto

La categoria "plastica" ha visto i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Ossona raggiungere il terzo posto con il loro progetto "Corro veloce con i tutori".

La Federazione Nazionale dell’industria chimica, Federchimica, propone ogni anno questa iniziativa alle scuole secondarie di primo grado (e in alcuni settori anche alle scuole primarie) insieme alle sue associazioni di settore ai fini di promuovere la diffusione delle discipline scientifiche e salvaguardare la tutela del ruolo dell’industria chimica italiana e il suo sviluppo.