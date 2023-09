"Con il Pd, il caro scuola pesa sulle famiglie rhodensi"

Polemica del gruppo della Lega di Rho contro l'Amministrazione comunale a causa dell'aumento delle tariffe per la mensa scolastica e del pre e post scuola

"Aumento dei servizi e disinteresse nel cercare di calmierare il costo dei libri"

«Non appena è stato votato il bilancio, ecco la prima sorpresa per le famiglie rhodensi: tariffe delle mense e servizi di pre e post scuola aumentati per l'anno scolastico 2023/2024. Costi che si aggiungeranno ai rincari dovuti all’inflazione di questi mesi che sta mettendo a dura prova moltissimi cittadini».

Non sarà proprio un buon rientro a scuola commentano i consiglieri della Lega Stefano Giussani e Christian Colombo (entrambi nella foto) - «Non sarà un buon rientro per via dei rincari annunciati già a luglio dalla giunta Orlandi, per i ritardi con cui sono state comunicate la nuova regolamentazione delle cedole scolastiche per gli scolari non residenti a Rho, ma anche per il disinteresse dimostrato da parte di chi governa la città verso le proposte della Lega, elaborate negli scorsi mesi per cercare di calmierare il caro-libri.

Non si possono scaricare le colpe dell'aumento dei servizi solo sull'aumento delle materie prime

«Una di queste, presente in tanti comuni vicini - sia di destra che di sinistra - è una piattaforma di scambio di libri e materiale scolastico usato, che si sarebbe potuta attivare già entro l’inizio di questo anno scolastico, in modo da aiutare non solo le famiglie ma anche associazioni ed enti che si rivolgono ai più giovani come gli oratori. Dati anche gli aumenti delle rette della mensa, che non si sono sistematicamente verificati in tutti i comuni, valuteremo con ancora più attenzione il servizio offerto ai bimbi rhodensi. Un’attività che negli ultimi mesi è già stata al centro del nostro operato politico e che vorremmo più efficiente, anche per contenere qualsiasi tipo di spreco alimentare e di denaro pubblico. Aumentare le mense e i pre-post scuola è una sconfitta politica - incalza Colombo - per l’Amministrazione che non può scaricare le colpe solo sull’aumento delle materie prime visti i margini di bilancio disponibili che possiede il Comune di Rho, evidenziati da tutte le opposizioni nel penultimo consiglio comunale. E’ frustrante constatare che ogni proposta della minoranza sia cassata in partenza oppure accolta soltanto a parole».

Pronti a portare all'attenzione della giunta le segnalazioni di docenti e famiglie