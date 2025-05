Come nasce un libro? Alle elementari l'editoria spiegata ai bambini

Dopo l’incontro con Mirko Montini, maestro di scuola primaria e un autore di libri per bambini e ragazzi, gli alunni della scuola Leonardo da Vinci di Robecco sul Naviglio hanno avuto l’opportunità di scoprire come nasce un libro. Da questa semplice premesse è scaturito l’incontro avvenuto martedì con Luca Malini, fondatore della casa editrice magentina La Memoria del mondo ma soprattutto figlio d’arte nel mondo della bibliofilia.

Oltre sessanta gli alunni delle classi quarte e quinte che sono stati accompagnai da Malini in un viaggio alla scoperta di quel mondo che si cela dietro e dentro la copertina di un libro. Dopo una introduzione sulla sua vita e sul suo percorso professionale, il nocciolo dell’incontro è stato però occupato dalle tante domande che i bambini hanno rivolto all’editore.

«Quanti libri hai pubblicato? Cosa provi mentre lavori? Come sono in ordine i tanti libri che hai?»

Queste alcune domande che i piccoli studenti, pieni di curiosità verso un mondo così poco noto, hanno rivolto a Malini, che ha subito risposto senza scomporsi di fronte a questa inedita platea:

«Finora ho pubblicato circa quattrocento libri, quindi una ventina all’anno. Nel fare questo lavoro provo molta soddisfazione, ma a volte sono pretenzioso con me stesso, mi piace fare le cose bene. In libreria i volumi sono in ordine alfabetico in base all’autore, e poi in base alla casa editrice; in casa editrice invece abbiamo delle collane che raccolgono diverse tipologie di libri».