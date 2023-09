Classi "extralarge" per il Covid: ora si fa retromarcia e si rialzano i muri abbattuti

La scuola elementare di Magnago tornerà a pieno regime.

Rialzati i muri abbattuti: tutti gli alunni della primaria in un'unica sede

Sono stati ultimati nella settimana uscente, infatti, i lavori di "ristrutturazione" che si sono svolti durante luglio e agosto all'interno dell'istituto che sorge nel parco Lambruschini. Si tratta di un ritorno al passato: l'Amministrazione comunale, di concerto con la direzione dell'Istituto comprensivo, ha optato per far nuovamente erigere i muri abbattuti durante l'emergenza Covid. Una scelta, all'epoca, necessaria per poter rendere più ampi gli spazi e quindi fruibili agli alunni, ma che, gioco forza, aveva costretto alcune classi (le quinte e, in un secondo tempo, anche le prime) a "emigrare" alle scuole medie, a Bienate. Ora che la pandemia si è esaurita, la scelta di far rientrare tutti gli scolari a Magnago, aumentando il numero delle classi semplicemente ripristinando la situazione iniziale. Saranno così nove, in tutto, le classi che potranno regolarmente frequentare il plesso magnaghese.

"D'intesa con la dirigente, torniamo alla normalità dopo l'emergenza"

L'assessore Federica Berlanda commenta:

"Nel primo anno di emergenza si è fatto quello che si poteva, cercando di permettere a tutti i ragazzi di andare a scuola regolarmente. Ora che è passata l'emergenza, però, l'idea è quella di tornare alla normalità. Già l'anno scorso, quando ci siamo insediati, avevo provato a capire la fattibilità del ripristino dei muri, ma l'allora preside non se l'è sentita in forma precauzionale. Durante l'anno scolastico 22/23, invece, con la dirigente Gabriella Martorana avevamo fatto più di un incontro su questo tema ed eravamo d'accordo sulla necessità di tornare all'origine, trovando subito l'intesa".

In estate, quindi, anche se nel frattempo è cambiata nuovamente la presidenza (Roberta Ferrante ora alla guida delle scuole magnaghesi), nel periodo di pausa scolastica sono partiti i lavori di ristrutturazione all'interno dell'edificio.

Risolti così i problemi logistici per alunni e famiglie

Spiega soddisfatta Berlanda:

"Sono contenta dell'avvenuta realizzazione dei lavori e del ripristino delle situazione. Era una notizia che avrei voluto dare da tempo, ma non mi sono sbilanciata prima che qualche intoppo annullasse i lavori. Credo che tornare al passato sia la scelta più giusta per tutti, a partire da alunni e famiglie che hanno così risolti alcuni problemi logistici".

Contestualmente, a migliorare ulteriormente la situazione del plesso magnaghese, sono anche arrivati altri arredi scolastici che renderanno migliore l'attività didattica e la permanenza dei ragazzi in aula.