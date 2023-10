Che cosa fare dopo le medie? Torna la due giorni di orientamento

A Legnano torna "Scegli il tuo domani”, l’iniziativa di orientamento scolastico rivolta a genitori e studenti delle terze classi delle secondarie di primo grado.

Torna la due giorni di orientamento alla scelta della scuola superiore

L'iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Stripes, Rete Relè, i doposcuola e il Centro di aggregazione giovanile, si terrà venerdì 20 e sabato 21 ottobre. Il programma comincerà venerdì alle 18 nell’aula magna dell’istituto superiore Carlo dell’Acqua con un convegno organizzato dalla rete interistituzionale delle scuole del territorio aperto a genitori, studenti e docenti dal titolo "Orientarsi per orientare".

L’incontro, a cura dell’Ufficio scolastico di Milano, vedrà nelle vesti di relatrici le dottoresse Alessandra Berto e Ilaria Basile. A introdurre il convegno saranno i video realizzati dagli alunni delle scuole secondarie.

Il campus quest'anno si tiene nella sede del Cpia all'ex scuola Cantù

Sabato 21 sarà la giornata del campus, che quest’anno si tiene nella sede del Cpia - Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (ex scuola Cantù). Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nelle aule al piano rialzato e al primo piano dell’edificio undici fra istituti superiori e di formazione professionale (Cpia 4 Legnano, Cfp Ial Lombardia, Isis Bernocchi, Iis Dell’Acqua, Liceo Galilei, Liceo Tirinnanzi, Istituto Barbara Melzi, Atss Cooperativa sociale, Iis Mendel di Villa Cortese, Istituto Vinci di Gallarate e Ciofs di Castellanza) illustreranno le rispettive offerte formative. L’ingresso al campus è da via Bramante 8, per il posteggio si suggerisce il parcheggio sotterraneo della Cantoni con ingresso da via Tirinnanzi.

"Partecipazione ancora più ampia da parte degli istituti della zona"

L'assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei commenta:

"Quest’anno il campus trova una nuova collocazione e registra una partecipazione ancora più ampia da parte degli istituti del territorio, a dimostrazione dell’interesse e della riuscita dell’iniziativa. Un valore aggiunto importante del campus è rappresentato dall’orienta-zone, spazio curato da Stripes che vedrà postazioni di orientamento con psicopedagogisti, mediazione linguistica con operatori madrelingua e tutoring con educatori professionali. Se la scuola deve essere un luogo che crea inclusione, l’orientamento, momento cruciale per supportare una scelta che determina il domani dei giovani, deve prevenire la dispersione scolastica mettendo tutti, anche i più fragili, nelle condizioni di essere consapevoli di sé stessi, delle proprie personalità, potenzialità, doti e aspirazioni".

Martedì in biblioteca la presentazione del libro "La scelta più giusta"

Nell’iniziativa di orientamento scolastico rientra anche la presentazione del libro "La scelta più giusta", una guida per genitori e studenti, di Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, in programma martedì 24 ottobre alle 18 nella biblioteca civica di via Cavour.

Nei prossimi fine settimana, a partire dal 28 ottobre e sino al 20 gennaio, si terranno nei singoli istituti le giornate di scuola aperta con micro lezioni e attività di laboratorio.

Il programma è realizzato nell’ambito dell’iniziativa "Restiamo insieme", promossa e finanziata da Regione Lombardia.

Nella foto di copertina: un momento dall'edizione 2022 del campus "Scegli il tuo domani"