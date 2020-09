“Cari studenti, imparate il più possibile: abbiamo bisogno di voi”

“Cari studenti, imparate il più possibile, prima di tutto per coltivare il vostro talento, poi perché abbiamo bisogno di te”. A rivolgersi così ai ragazzi delle scuole superiori del territorio è Diego Rossetti, presidente di Confindustria Alto Milanese.

La lettera aperta del presidente di Confindustria Alto Milanese

“Caro studente, ‘L’unica gioia al mondo è cominciare. E’ bello vivere, perché vivere è ricominciare, sempre, a ogni istante’. Ed è proprio con questo spirito, espresso così bene da Cesare Pavese, che ti auguro di iniziare l’anno scolastico e di affrontare questa parte della tua vita, che è sicuramente più complessa di quanto ti immaginavi, ma resta un’avventura. Ogni giorno puoi sperimentare cose nuove, imparare, appassionarti, trascorrere il tempo con i compagni che diventano amici, scoprire sentimenti ed emozioni, belle o brutte che siano. Ogni giorno ti puoi impegnare un po’ di più, recuperare e rimediare a qualche mancanza, per riuscire a ottenere quello che vuoi nella vita e diventare la persona che desideri. I genitori e gli insegnanti ti chiedono di studiare. Anche io e gli imprenditori che rappresento vogliamo tu impari il più possibile sui libri, in laboratorio, sfruttando tutte le occasioni che ti vengono date. Questo è il tuo compito. Noi tutti ci aspettiamo tu lo assolva bene, prima di tutto per te stesso per coltivare il tuo talento e capire il mondo che vivi, poi perché abbiamo bisogno di te. I doveri, come in ogni contratto, non sono da una parte sola. La tua scuola è inserita in un territorio ricco di imprese innovative, giovani e anche storiche. Per parte nostra ci assumiamo la responsabilità del tuo futuro, lavoriamo con determinazione e passione perché tu abbia le migliori occasioni di impiego, di crescita, di vita. Non aspettiamo altro di incontrarti un domani con la vitalità, la creatività e l’attenzione che porterai con te. A nome mio e dei miei colleghi imprenditori un grande in bocca al lupo! Forza e buono studio!”.

