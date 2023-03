Benessere a scuola: un percorso formativo per studenti, personale e famiglie

L'Istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo previene e tratta i disagi post pandemia con un laboratorio di supporto psicologico, un seminario di formazione e una vacanza in Calabria.

Benessere a scuola: l'Istituto comprensivo Tarra in prima linea

Il dirigente scolastico Maria Assunta Lattuca, con la collaborazione del personale docente, ha attivato il laboratorio di supporto psicologico "Benessere a scuola". Tale laboratorio è stato inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025 per il corrente anno scolastico; si svolgerà a partire dal mese di marzo e si concluderà entro la fine del secondo quadrimestre. Esso ha la finalità di prevenire e trattare i disagi e le conseguenze derivanti dalla situazione pandemica che ha investito a livello globale l’intera società e si articola in due momenti distinti, ma strettamente connessi: un momento dedicato agli alunni e uno agli adulti, personale docente, Ata e genitori.

Dalla materna alla scuola media un percorso di gestione delle ansie

Il supporto psicologico a tutti gli alunni dell’Istituto si svolge con attività di narrazione, lettura creativa, sensibilizzazione e avvicinamento ai libri come ponte, esercizio per le emozioni, gestione delle ansie, condivisione e cura e si concluderà con l’incontro a cura dell’autrice Daniela Valente che andrà in scena giovedì 9 e venerdì 10 marzo 2023. I plessi dell’Istituto comprensivo Tarra, grazie ai fondi ministeriali, hanno ricevuto 21 volumi per la scuola dell’infanzia, 87 per la scuola primaria e 45 per la scuola secondaria di primo grado. I libri sono stati consegnati ai docenti per preparare l’incontro con l’autrice e ciascun team di sezione e ciascun consiglio di classe ha proceduto con la lettura del testo adatto all’età degli studenti e ha concluso l’attività con un prodotto cartaceo e/o multimediale (disegno, poesia, slogan, spot, testo narrativo, cartellone, collage, lavoro digitale…) di sezione o di classe utile a fissare gli aspetti più significativi emersi. In tal modo i bambini, gli alunni e gli studenti saranno pronti per affrontare i successivi step del laboratorio.

Due incontri con gli specialisti per i genitori e il personale scolastico

E’ stato inoltre previsto un Seminario di formazione destinato ai genitori e al personale scolastico dal titolo "Benessere psicologico e salute mentale dei bambini e degli adolescenti: l’impatto emotivo e comportamentale della pandemia", che si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Università della Calabria ed è articolato in due incontri a cura di specialisti del settore. Il primo incontro, a cura del professor Francesco Craig, si è svolto lo scorso 2 marzo e ha ottenuto notevoli consensi: hanno infatti partecipato moltissimi membri del personale scolastico e un elevato numero di genitori. "Il rimando è assolutamente positivo: il dottor Craig ha fornito ottimi spunti di riflessione, ma anche consigli spendibili da docenti e genitori per il supporto ai nostri ragazzi" spiegano dall'Istituto comprensivo Tarra. Il secondo incontro, in calendario per giovedì 16 marzo dalle 17.30 alle 19.30, sarà tenuto dalla professoressa Angela Costabile con l’intervento delle docenti dello staff della dirigente scolastica (la professoressa Barbara Raimondi, la docente Luisa Leoni e la coordinatrice pedagogica della scuola dell’infanzia Teresa Isidoro), per una riflessione conclusiva sulle attività svolte. Al laboratorio partecipano anche il dirigente scolastico Domenico Pirrotta e il personale scolastico dell’Istituto comprensivo Pentimalli di Gioia Tauro (Reggio Calabria), a seguito del protocollo d'intesa "Insieme si cresce" stipulato con l'Istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo, per la realizzazione e il coordinamento di attività didattiche di arricchimento per gli alunni e interventi di formazione per genitori e personale scolastico.

Una vacanza sport e cultura in Calabria per una reale inclusione sociale

In riferimento a tale protocollo, L'Istituto Tarra proporrà, insieme ad altri due istituto comprensivi del territorio dell’Altomilanese (Castano Primo e Magnago) con il patrocinio dell’amministrazione comunale retta dalla Sindaca Prof.ssa Susanna Biondi e la collaborazione dell’Associazione sportiva La Rete di Busto Garolfo, per gli alunni della scuola secondaria, una vacanza sport e cultura in Calabria nel mese di luglio, per condividere con il Pentimalli questa esperienza e creare una rete di rapporti che non sia solo sulla carta, ma garanzia di una reale inclusione sociale.