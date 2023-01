Arti e mestieri tornano nelle scuole legnanesi

In occasione del decimo anniversario di attività nelle scuole di Legnano, a gennaio è iniziata la decima edizione di Arti e Mestieri per le classi terze e seconda.

Arti e mestieri per le classi di Legnano

I vari istituti hanno aderito con entusiasmo alla ripartenza dell’iniziativa, dopo gli anni difficili della pandemia. Lo stesso ha fatto l’amministrazione comunale, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, con gli assessori all’Istruzione Ilaria Maffei e alla Cultura, Guido Bragato.

Le Artigiane e gli Artigiani del Borgo, a partire dall’11 gennaio e per tutti i mercoledì, saranno nelle aule delle scuole Manzoni, Pascoli, De Amicis, Don Milani, Carducci, Toscanini, Deledda, Mazzini, Rodari e Arca.

Un grande lavoro per i volontari

Per lavorare nelle “dieci scuole per i dieci anni” ha ovviamente richiesto un grande sforzo organizzativo da parte dei volontari dell’associazione, che dopo i laboratori nelle classi, torneranno sabato 16 e domenica 17 settembre al Castello, dove, in occasione della tradizionale Festa Contadina, saranno ultimati ed esposti i manufatti, la cui vendita andrà come sempre a scopi benefici.

Il tema di Arti & Mestieri 2023 sono elfi, nuvole e… sedie! Come ci dicono dal Gruppo falegnami AdB: