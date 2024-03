Le Borse di Studio 'Padre Giancarlo Bossi' ad Abbiategrasso per meriti scolastici sono frutto di una donazione modale decennale effettuata da una famiglia abbiatense al fine di incoraggiare il proseguimento degli studi per quegli studenti che si distinguano per volontà di crescita personale.

Apertura del bando per le borse di studio "Padre Giancarlo Bossi"

Le borse vogliono premiare l’impegno scolastico e nella comunità attraverso l’erogazione dei seguenti premi annuali:

n. 5 borse di studio del valore di € 50,00 per studenti di scuola primaria, preferibilmente frequentanti scuole diverse;

n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 per studenti di scuola sec. I^ grado, preferibilmente frequentanti scuole diverse;

n. 5 borse di studio del valore di € 200,00 per studenti di scuola sec. II^ grado, preferibilmente frequentanti scuole diverse;

n. 5 borse di studio del valore di € 500,00 per studenti universitari escluse le università telematiche;

I destinatari delle Borse di Studio

Studenti frequentanti scuole statali del primo e secondo ciclo di Abbiategrasso, indipendentemente dalla residenza: meritevoli per rendimento e comportamento sia in ambito scolastico che extrascolastico;

non siano già beneficiari di altri premi o borse di studio destinate agli studenti di istituzioni scolastiche;

presentino particolari situazioni di disagio e difficoltà per il proseguimento degli studi.

Universitari residenti in Abbiategrasso che siano in corso regolare di studi e che: frequentino università non telematiche; siano meritevoli per rendimento e comportamento sia in ambito scolastico che extrascolastico; non siano già beneficiari di altri premi o borse di studio destinate agli studenti di istituzioni scolastiche; presentino particolari situazioni di disagio e difficoltà per il proseguimento degli studi.

Possono presentare domanda

Tutti gli studenti e le studentesse maggiorenni non sottoposti/e a responsabilità genitoriale o a forme di rappresentanza legale di soggetti terzi, ai sensi del Codice Civile Art. 316 e ss.;

chi esercita la responsabilità genitoriale di studenti/studentesse minorenni, oppure di maggiorenni con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 Art. 3, comma 3;

chi ha la rappresentanza legale dello/a studente/studentessa maggiorenne.

la maggiore o minore età è relativa alla data di presentazione della domanda.

sono esclusi tutti gli studenti che, per il medesimo anno scolastico, siano risultati assegnatari di altre borse di studio o contributi economici di qualsiasi natura destinati al sostegno scolastico.

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio protocollo del comune del Comune di Abbiategrasso, sito in piazza Marconi 1, aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45, mercoledì dalle 16 alle 18.

Oppure inviata via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.abbiaterasso.mi.it – Via Pec al seguente indirizzo: comune.abbiategrasso@legalpec.it entro il giorno 08 aprile 2024 alle ore 12,00 su apposito modulo allegato 1 debitamente compilato, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., che dovrà contenere i dettagli indicati nell'avviso pubblico.