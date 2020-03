Aperte le iscrizioni al concorso artistico #andràtuttobene

Ad Abbiategrasso via al concorso artistico per i bambini delle scuole #andràtuttobene

#andràtuttobene: il concorso artistico per i bambini di Abbiategrasso

In questo momento di emergenza sanitaria, le misure di contenimento introdotte per tutelare la popolazione dal diffondersi del virus CoVID-19 coinvolgono anche bambini e ragazzi, che si trovano ormai da diverse settimane a non poter uscire dalla propria abitazione, e a vivere questo tempo lontani dalle aule, dalle relazioni quotidiane con i coetanei, dalle attività sportive e dai momenti dedicati all’aggregazione. I bambini e giovani che frequentano le scuole cittadine dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado sono quindi invitati a far spazio alla creatività e alla fantasia, esprimendo attraverso il disegno una propria idea di speranza, per sconfiggere l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo: le opere potranno essere individuali o di famiglia, e ogni tecnica espressiva sarà consentita. I disegni prodotti dai bambini delle scuole dell’infanzia saranno accompagnati da tanta creatività e positività; i disegni degli studenti delle scuole primarie dovranno invece avere una breve didascalia, vignetta, titolo o slogan; infine, quelli prodotti dagli studenti delle scuole secondarie di I e II grado saranno accompagnati da pensieri e riflessioni sul tema.

Il commento dell’assessore

”Come Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di proporre, in questo momento cosi’ particolare, un’iniziativa che possa quasi essere un ‘antidoto’ – spiega l’assessore alle Politiche Educative Eleonora Comelli – Siamo tutti chiamati al rispetto delle regole indicate dal governo, e’ importante restare in casa, abbiamo quindi pensato a un’alternativa positiva per far spazio con la creatività e la fantasia a un po’ di luce, in attesa di uscire presto da questa buia situazione. Vedere le strade della nostra città svuotarsi lentamente, i luoghi di riferimento solitamente frequentati chiusi, le aule piene del silenzio di un’assenza imposta… Tutto questo fa male al cuore – prosegue Comelli – Nessuno di noi può e deve sottrarsi allo sforzo che ci è richiesto di fare, per il bene nostro e di tutte le persone che ci circondano, per il bene della nostra città. Cosa possiamo fare allora? Rispettare le regole per tornare quanto prima alla normalità, ingannando l’attesa tra colori e ottimismo: per questo invito tutti gli alunni e le alunne della nostra citta’ a partecipare al concorso artistico “#Andràtuttobene – Enjoy your life, paint the virus!” che abbiamo promosso.”

Come partecipare

Sul retro di ogni elaborato l’autore scriverà le iniziali del proprio nome e cognome, la sezione, la classe e la scuola di appartenenza. Gli elaborati dovranno pervenire in formato jpeg (fotografati o scansionati) tramite mail al seguente indirizzo concorso@comune.abbiategrasso. mi.it entro lunedì 20 aprile 2020. Nell’oggetto e nel testo della mail i genitori segnaleranno nome e cognome dell’alunno, classe, sezione e scuola di appartenenza.

La commissione per la valutazione dei disegni, composta dai Dirigenti Scolastici dei plessi cittadini e dall’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche Eleonora Comelli, premierà con una pergamena i primi classificati di ogni classe di ogni scuola: la comunicazione dei vincitori sara’ effettuata entro il 5 maggio 2020, e gli elaborati vincenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso.

