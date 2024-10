All'Isis Bernocchi si cono chiuse le attività di orienteering degli studenti

È stato portato a termine il progetto di accoglienza degli studenti per l’anno scolastico 2024-25 all’ISIS Bernocchi di Legnano.

All'Isis Bernocchi si cono chiuse le attività di orientering degli studenti

Tante sono state le proposte messe in campo dall’Istituto all’interno della scuola e sul territorio, per incoraggiare l’inclusione e la creazione di un clima collaborativo nelle classi, promuovere il benessere e uno stile di vita sano e favorire la conoscenza della città. Il progetto ha visto coinvolti in particolare gli studenti delle classi prime, che a settembre hanno iniziato un nuovo percorso.

I ragazzi sono stati accompagnati nella visita ai plessi della scuola e hanno partecipato a momenti di presentazione del PTOF – il piano triennale dell’offerta formativa –, del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità tra scuola, genitori e studenti. Hanno inoltre avuto occasione di confrontarsi con i peer educator, colleghi più grandi specificamente formati, che sono entrati nelle aule dei nuovi arrivati a parlare delle iniziative promosse dagli allievi.

L'orienteering al parco del Castello

Conoscenza del territorio, attività fisica e collaborazione tra gli studenti sono le idee guida di un’altra iniziativa che ogni anno coinvolge le prime: l’orienteering al Parco Castello. I ragazzi vengono divisi in coppie in gara tra loro: ogni squadra riceve una mappa cartacea dove sono segnati dei punti di interesse da ricercare. La vittoria va alla coppia che riesce a rintracciarne di più

in minor tempo.

Al benessere psicofisico sono state dedicate altre due proposte.

Le volontarie dell'organizzazione Manos Sin Fronteras hanno incontrato gli studenti per presentare il progetto “5 Minutes to change your life”, un esercizio di meditazione basato sulla respirazione, che si svolge con l’aiuto di una app, richiede cinque minuti al giorno e aiuta a migliorare la concentrazione, diminuire l'ansia e lo stress e aumentare la creatività.

Un seminario legato all'attività fisica

Il professore Giovanni Catizone, di scienze motorie, ha infine tenuto un seminario sulla prevenzione delle malattie legate alla sedentarietà e sulla divulgazione di un corretto stile di vita. Anche le classi terze, spesso soggette a “rimpasti”, sono state coinvolte in un progetto legato al mondo dello sport, con lezioni introduttive al karate. Gli studenti hanno avuto l’occasione di cimentarsi con una disciplina che favorisce l’equilibrio fisico e mentale, insegnando a gestire la rabbia e a controllare l’aggressività.

Le attività di accoglienza si sono chiuse con la visita delle classi terze, quarte e quinte alla mostra “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino”, allestita al Palazzo Perego in memoria del magistrato siciliano ucciso ad Agrigento dalla Stidda e beatificato nel 2021. Un’iniziativa importante di educazione alla legalità rivolta ai cittadini di domani.