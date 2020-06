Alla fine la scuola ha riaperto per la maturità: come è stato? VIDEO

Alla fine la scuola ha riaperto per la maturità: come è stato? Ce lo hanno raccontato alcuni studenti dell’Istituto Bernocchi e dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano.

protocolli, oggi, mercoledì 17 giugno, è iniziata (finalmente) la maturità per molti ragazzi degli Istituti superiori di tutta Italia. Solo una prova orale di un’ora, niente prove scritte, tutti professori interni e senza i tanto temuti commissari esterni è senz’altro un “Esame di Stato 2.0” che, a modo suo, si farà ricordare negli annali. L’ansia della “Notte prima degli esami” cantata da Venditti si è comunque fatta sentire per i molti laureandi anche se in modo diverso. Ma d’altronde questo 2020, almeno fin ora, non ha avuto nulla di normale agli anni precedenti. Siamo andati a fare un giro fuori da alcune scuole di Legnano per raccontare come stanno vivendo questo momento importantissimo e indimenticabile della loro vita.

