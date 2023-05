Al via le Olimpiadi di robotica al Fanuc di Lainate

Il direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli, ha inaugurato questa mattina, 22 maggio 2023, alla presenza del managing director Marco Delaini, le "Olimpiadi della Robotica" alla FANUC di Lainate.

Si tratta della prima edizione del concorso di robotica industriale che si rivolge al mondo della scuola tecnica e professionale attraverso prove teoriche e pratiche, aperte a tutte le “secondarie di secondo grado”. L’evento è patrocinato, tra gli altri, anche da Assolombarda.

"L’evento di oggi dimostra, con i fatti, l'interesse di questa azienda verso la formazione, i giovani e la cultura dell'automazione industriale, tanto centrale nel nostro territorio – ha dichiarato il direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli -. Si tratta, infatti, di un concorso di robotica industriale che si rivolge al mondo della scuola tecnica e professionale; un progetto che mette in luce il significativo impatto della robotica sulla nostra società. È, d'altra parte, una tecnologia ampiamente impiegata in molte delle imprese rappresentate, oggi, da Assolombarda. Penso, in particolare, a tutte quelle piccole e grandi realtà che operano in settori come la manifattura, la meccatronica e l'ingegneria. Ecco, la robotica ha il potenziale necessario per trasformare molti di questi comparti, migliorandone l'efficienza e la produttività. Come Assolombarda, in tal senso, desidero ringraziare FANUC - un vanto per il nostro territorio - per la sensibilità e l’impegno profuso, oltre che per la scelta di investire sulle risorse più preziose di cui un’azienda possa disporre: il capitale umano, le persone. Una circostanza che si percepisce solo entrando in contatto con questa azienda, che davanti alla sua capacità di innovare mette sempre al centro l’uomo e il suo territorio, dimostrando concretamente il vero volto delle nostre imprese".