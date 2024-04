Nella giornata di oggi, 19 aprile, prende avvio il progetto di sicurezza stradale pensato e promosso dal Comando di Polizia Locale della Città di Parabiago.

Al via il progetto di sicurezza stradale alla scuola materna

L’esperienza, già consolidata nei precedenti anni, ha motivato le direzioni scolastiche a rinnovare il progetto e la collaborazione con il Comando che inserisce alcune novità.

L’edizione 2024 si arricchisce, infatti, di un corso teorico che prevede la proiezione di semplici e simpatiche, ma significative, slide che precedono la parte pratica in cui i bambini si mettono alla prova su strade con segnali, semafori e stop che simulano la realtà. A fischiare, multare e fermare i bambini che non rispettano le regole della strada, veri agenti di Polizia Locale.

Il progetto che coinvolge tutte le scuole

Il progetto coinvolge le scuole paritarie dell’infanzia di Villastanza, Ravello e San Lorenzo per un totale di otto lezioni tra teoriche e pratiche. Alla fine del percorso, verrà consegnato ai bambini coinvolti, un attestato che certifichi la partecipazione al corso… un po’ come avviene per gli adulti che prendono la patente!