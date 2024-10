Cominciano sabato pomeriggio Legnano le iniziative per l’orientamento scolastico destinate a genitori, ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Al via gli incontri per l'orientamento scolastico

Dalle 15, nell’aula magna della secondaria Dante Alighieri di via Robino, 25, si terrà il convegno “Scegli il tuo domani”, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli istituti superiori della Città, la Rete Relè e il Centro di aggregazione giovanile.

Il programma prevede, in apertura, il saluto dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei; alle 15.15 “Scegliere oggi pensando a domani”, riflessioni sul lavoro che cambia con Alberto Garbarino, consulente aziendale senior; alle 15.30 segue un momento di condivisione delle esperienze sull’orientamento delle esperienze degli studenti della scuola secondaria di secondo grado; alle 16.00 “Orientarsi per orientare”, con Alessandra Berto e Ilaria Basile dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano; alle 16.45 chiusura con spazio alle domande dei genitori e dei ragazzi. Il secondo appuntamento con le iniziative di orientamento per la scelta della scuola superiore, il campus, è in programma sabato 19 ottobre alla scuola Cantù.