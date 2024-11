Anche l'istituto Torno di Castano primo partecipa all'iniziativa "io leggo perchè" per donare dei libri alle scuole di infanzia di tutta Italia.

Al Torno di Castano Primo arriva "Io leggo perchè"

Ci sono parecchie buone ragioni per leggere un libro: migliora le nostre funzioni cognitive, come la memoria e l’attenzione, i processi di ragionamento e di apprendimento e il linguaggio; aumenta la conoscenza del mondo che ci circonda, degli altri e di noi stessi; contribuisce alla nostra alfabetizzazione emotiva, favorendo la capacità di definire, esprimere e comprendere le emozioni nostre e dei nostri simili; stimola la creatività e l’immaginazione e costituisce un fondamentale veicolo di rilassamento ed evasione mentale, in grado di distrarci dalla realtà quotidiana senza tuttavia recidere il contatto con essa.

E se così buone e numerose sono le ragioni per leggere un libro, lo saranno anche – è inevitabile – quelle per regalarne uno: lo sa bene L’Associazione Italiana Editori (AIE), che dal 2015 con l’iniziativa #ioleggoperchè s’impegna ad arricchire le biblioteche scolastiche invitando periodicamente tutti i cittadini all’acquisto di libri da donare agli istituti statali o paritari italiani aderenti al progetto, così da ampliare il patrimonio librario a disposizione dei bambini e dei ragazzi che li frequentano.

Il dono di libri per le scuole italiane

Organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e per la Lettura e con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’iniziativa giunge proprio in questi giorni alla sua nona edizione: tra il 9 e il 17 novembre 2024 chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie aderenti all’iniziativa e gemellate con i differenti istituti del proprio territorio, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo ad una scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria registrata sulla piattaforma www.ioleggoperche.it. Dopo il 17 novembre, l’AIE stessa farà la propria parte: devolverà un numero di libri pari alla donazione complessiva nazionale, ripartendoli tra le scuole di ciascun ordine in modo che ogni istituto del medesimo grado riceva un’uguale quantità di copie.

Tra le scuole che partecipano al progetto non manca, anche quest’anno, il “G. Torno” di Castano Primo: gli studenti ci invitano a non perdere l’occasione di contribuire alla preziosa raccolta di copie, quindi a non lasciarci sfuggire la possibilità di giocare un ruolo fondamentale nel percorso di crescita didattica e umana di ragazzi ben consapevoli di quanto la pratica della lettura fornisca un’indispensabile chiave di accesso a sé stessi e al mondo.

Le librerie gemellate dove è possibile donare libri

Di seguito le librerie gemellate in cui è possibile acquistare e donare un libro all’istituto “G. Torno”: La Libreria Controvento, via Dante 37, Inveruno; Giunti al Punto, c/o centro commerciale Il Parco, SS527, Vanzaghello; Alfa-Beta, piazza Mazzini 81, Castano Primo; Meme Libri, via Santa Maria 16, Parabiago; Parole e Colori, contrada sant’Eusebio 23, Arconate.