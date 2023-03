Un'occasione per crescere e conoscere più da vicino una cultura diversa. È stata una settimana all’insegna dell’ospitalità quella che sta vivendo il liceo scientifico Donato Bramante di Magenta che dalla giornata di martedì ha ospitato una classe di 15 alunni della scuola superiore Ies Antonio Sequeros di Almorandì, provincia di Alicante. Un progetto di integrazione e scambio culturale a 360° dal momento che ragazzi e ragazze spagnole, la sera dormiranno nelle case delle famiglie degli alunni italiani che si sono messe a disposizione.

Al liceo Bramante una settimana con gli studenti spagnoli

La delegazione spagnola, accompagnata da tre professori è arrivata in Italia nell’ambito del progetto Erasmus +. Gli studenti per tutta la settimana sono stati suddivisi all’interno delle varie classi dove hanno seguito insieme ai «bramantini» delle lezioni di matematica, scienze, educazione fisica, benessere e inglese.

Nel pomeriggio invece sono stati protagonisti di diverse esperienze sul territorio. Martedì hanno avuto la possibilità di visitare Casa Giacobbe ed il Museo del Risorgimento, l’ossario dei Caduti oltre che la Basilica di San Martino. Mercoledì invece una lezione di orientiring nel parco del Ticino, a stretto contatto con la natura e giovedì una gita in centro a Milano. Venerdì, invece una giornata dedicata al benessere a scuola con una lezione di yoga, e sabato, nell’aula magna della scuola si è tenuto infine un momento conclusivo insieme anche ai genitori degli allievi magentini che hanno ospitato ragazzi e ragazze spagnole nell’arco della settimana.

L'obiettivo del progetto

A coordinare il programma è stato un pool di professori dell’Erasmus Team, guidato dalla referente Daniela Invernizzi insieme a Stefania Cattanei, Roberta Ganzelmi e Massimiliano Luppi.

«L’internazionalizzazione dell’offerta formativa rientra tra gli obiettivi strategici prioritari dell’Istituto: le competenze linguistiche e interculturali ampliano la scelta formativa e professionale, migliorano le competenze trasversali della forza lavoro e sono elementi essenziali di una vera identità europea - sottolinea la professoressa Invernizzi - Il nostro istituto favorisce anche l’attuazione di esperienze di mobilità studentesca internazionale individuale e mira a far diventare tali esperienze sempre più parte integrante dei percorsi di formazione offerti. Abbiamo ricevuto recentemente la conferma di aver ricevuto dei finanziamenti Erasmus e dal prossimo anno ci attiveremo per far vivere anche ai nostri studenti la possibilità di andare all’estero e perchè no, magari di andare proprio a trovare i nostri amici spagnoli ad Almoradì».

La professoressa ha inoltre spiegato che oltre ai ragazzi il progetto coinvolgerà anche gli stessi professori che avranno l’opportunità di fare esperienze in altri stati europei per capire come viene organizzato l’insegnamento all’interno delle scuole straniere.

Ad accogliere gli studenti spagnoli nella mattinata di martedì anche il dirigente scolastico Felice Cimmino che ha commentato molto positivamente l’avvio di questa esperienza.