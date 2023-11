Al Bramante sbarca un nuovo indirizzo di studi

Un nuovo indirizzo di studi partirà dal prossimo anno scolastico al liceo Donato Bramante di Magenta. Si tratta di una variante del percorso delle Scienze Applicate che porterà un potenziamento STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) attraverso un approccio innovativo nello studio delle discipline scientifiche.

La proposta di questo nuovo indirizzo è arrivata dal dipartimento di informatica guidato dal responsabile, Giacomo Favini. Il professore ha infatti spiegato che nel corso degli anni sono state diverse le richieste da parte degli studenti di approfondire le materie scientifiche:

«Il nuovo corso si propone di fornire agli studenti un'esperienza educativa completa, integrando le discipline scientifiche in modo interdisciplinare - continua Favini - Gli studenti avranno l'opportunità di immergersi in progetti pratici, laboratori innovativi e sfide tecnologiche che li preparino per il mondo accademico e professionale: laboratori specifici nell'ambito IoT (Internet delle cose) e della robotica (Umanoide NAOTM), programmazione di dispositivi intelligenti (basati sulla tecnologia ArduinoTM) per integrare aspetti propri dell'Informatica con le tradizionali Scienze Naturali, utilizzo di software di calcolo numerico (MatlabTM) con lo scopo di supportare il processo computazionale di apprendimento dei contenuti matematico-statistici».