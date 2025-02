Al Bernocchi gli studenti incontrano gli imprenditori di aziende storiche della città

All’Isis Bernocchi di Legnano gli studenti incontrano gli imprenditori di aziende storiche della città

L'incontro

In occasione della presentazione del libro “Dovunque è Legnano. Storia di una città operosa”, un racconto della storia della città incentrato sulle imprese e le aziende che hanno contribuito a renderla famosa nel mondo per le sue attività produttive. gli ospiti hanno parlato agli studenti dei fattori che hanno costruito il successo delle loro imprese, tra tradizione e innovazione

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto con i rappresentanti di tre realtà produttive protagoniste del libro. Ospiti e relatori sono stati infatti Silvia Re Fraschini, della Eligio Re Fraschini, Matteo Rimoldi, della Vito Rimoldi, e Federica Melidoni, Responsabile delle Risorse Umane di LTC Group che hanno raccontato storie di imprenditoria di successo che proseguono da tre generazioni. Ha partecipato e contribuito con il suo intervento anche Roberta Porro di Confindustria Alto Milanese.

Filo rosso dell’incontro è stato quello dell’equilibrio tra passato, presente e futuro, tra tradizione (una tradizione che fa parte del tessuto stesso di Legnano, che dal 1924, quando è diventata città, non ha mai cambiato il suo carattere di città industriale) e innovazione. La chiave per continuare a crescere è, a detta di tutti, non smettere di puntare sulle persone, che devono essere al centro dell’attività.

Le testimonianze

“Produciamo componenti per settori che richiedono altissima qualità e performance - afferma Silvia Re Fraschini, la cui azienda, nata nel 1946, è tra i fornitori di Ferrari e Luna Rossa, - ma di fatto il nostro lavoro è artigianale. Lavoriamo materiali in fibra di carbonio ancora a mano. Per noi è fondamentale integrare l’innovazione tecnologica con questa tradizione: le opportunità offerte dall’AI, per esempio, possono entrare in fasi specifiche della produzione, come il controllo qualità”.

Concorda Matteo Rimoldi. La sua azienda, che è stata fondata dal nonno nel 1940, produce guarnizioni per vari settori, in particolare quello dei grandi elettrodomestici.

“Diversificare e investire in nuovi mercati è sempre stata la nostra strategia: ci siamo specializzati in piccole nicchie di mercato e molto del nostro fatturato oggi viene dall’estero. Puntare sulle nuove tecnologie è indispensabile. Le aziende non si possono fermare: l’AI rappresenta un’opportunità per l’efficientamento dei processi, ma non si può sostituire l’uomo”. “LTC Group nasce da un’azienda fondata da Michele Bertelli negli anni Cinquanta ed è oggi leader nel settore energetico: produciamo nuclei magnetici per trasformatori e reattori, che esportiamo nel mondo. Attualmente siamo anche a Dubai e in Taiwan e stiamo avviando un nuovo sito produttivo in Canada - spiega Federica Melidoni. - LTC si è fortemente impegnata in un progetto di digitalizzazione dei processi produttivi e investe costantemente in macchinari all’avanguardia, ma anche nelle persone, che sono il core dell’azienda.”

Si tratta di una vision che va nella stessa direzione di quella del Bernocchi, che tanto nei percorsi di Istruzione Tecnica quanto in quelli dell’Istruzione Professionale punta a formare profili che sappiano combinare alte competenze tecniche e artigianali, per rispondere a quelle che, nel dialogo con le imprese, emergono come esigenze del mercato del lavoro attuale.