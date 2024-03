Al Bernocchi arriva il corso di saldatura in ambiente virtuale

Gli studenti della classe 5^O – Industria meccanica dell’ISIS Bernocchi di Legnano partecipano al progetto “I4Lab@school-edizione Weld”, attività formativa sulle pratiche di saldatura organizzata da Asse4 - Rete di Imprese che si avvale del Weld Vr Simulator Center.

Al Bernocchi arriva il corso i saldatura in ambiente virtuale

La strumentazione, allestita da un formatore esterno nel Laboratorio CNC della scuola, consente di lavorare in una realtà virtuale immersiva, un’esperienza altamente professionalizzante condotta in totale sicurezza.

La proposta formativa si pone in continuità con la vocazione del Bernocchi all’innovazione tecnologica e alla collaborazione con le imprese del territorio, e con la consueta attenzione alle opportunità offerte dalla realtà lavorativa. L’iniziativa nasce infatti da uno studio condotto da Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, da cui emerge come la figura del saldatore professionale sia una delle più richieste dal mercato e una delle più difficili da trovare. Da qui l’idea di un corso mirato a far acquisire competenze professionali specifiche relative alla saldatura, spendibile nelle aziende del settore metalmeccanico e dei processi di trattamento continuo.

Un ambiente virtuale a elevato realismo

L’esperienza consiste in una settimana di lavoro a scuola con il Weld Vr Simulator, che grazie al sistema di rilevamento del movimento, all’interfaccia grafica e all’uso delle torce di saldatura consente di muoversi in un ambiente virtuale a elevato realismo. Il sistema è in grado di rilevare i parametri di destrezza degli allievi e di monitorarne i progressi, consente di operare senza rischi e di ridurre le emissioni di gas e di rifiuti metallici. Alle giornate in laboratorio si aggiungono il percorso sulla sicurezza e la docenza sindacale in presenza, più le ore di formazione e preparazione tecnica in modalità FAD.

Al termine del corso, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione, oltre ad avere la possibilità di ottenere la Certificazione delle Competenze TS4W – Talent Skills for Work. I più meritevoli potranno anche partecipare al Campionato della Saldatura, destinato a studenti da tutta Italia che partecipano al progetto.