A Vittuone consegnate 37 borse di studio

Sabato 11 novembre 2023 l'Amministrazione comunale di Vittuone ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli.

Consegnate le borse di studio

La cerimonia si è svolta nella sala conferenze del municipio in piazza Italia. In questa cornice si è svolta la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2021/2022, iniziativa con la sponsorizzazione di Iper La grande i.

A essere premiati 37 studenti.

Gli interventi di sindaco e assessore

A premiare gli studenti il sindaco Laura Bonfadini e l’assessore all’Istruzione, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Elena Comerio.