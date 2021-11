A scuola si celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini

Un momento speciale, per celebrare tutti insieme la Giornata mondiale dei diritti dei bambini: è quello andato in scena oggi, venerdì 19 novembre, alla scuola materna Rossetti Martorelli Impresa Sociale di Dairago

Una ricorrenza per i bambini

La giornata mondiale si festeggia il 20 novembre di ogni anno; la data scelta coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989. Questi documenti sono la base dell’approccio di protezione e per la tutela dei diritti di tutti i bambini, in Italia e nel mondo. È assolutamente fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini , nessuno escluso, per mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze.

Principi condivisi dalla scuola materna Rossetti Martorelli Impresa Sociale che da anni ha attivato un gemellaggio con l’Ecole Maternelle, fondata da don Benjamin Masumu nella parte periferica di Kinshasa, nella repubblica democratica del Congo (Africa). Grazie al gemellaggio, i bambini e le bambine della scuola di Dairago hanno potuto conoscere, tramite un reciproco scambio di disegni, video e foto, alcuni loro coetanei di un paese lontano. Hanno potuto così vedere la scuola, sentire i canti, i messaggi e comprendere le difficoltà che i bambini di un paese così diverso vivono quotidianamente. In particolare negli anni precedenti la scuola si è messa in opera per avviare una raccolta fondi per l’acquisto di biscotti energetici da donare ai bambini della scuola africana e dare loro energia e sostegno per affrontare lo studio e le giornate quotidiane.

Nella scuola si è avviata una riflessione su o quanto sia importante che a tutti i bambini e le bambine vengano garantiti diritti, come persone diverse e degne di rispetto.

La visita del don

E oggi, venerdì, in occasione di questa giornata speciale la scuola ha accolto proprio don Benjamin Masumu. I bambini hanno così potuto conoscerlo di persona, ascoltare i suoi racconti e con emozione e gioia ogni classe ha donato al sacerdote i pensieri, i disegni da portare in Congo ai bambini e alle bambine della sua scuola.

Inoltre le profonde e non banali riflessioni dei bambini e delle bambine della scuola materna sono state esposte in cartelloni agli ingressi della scuola dando modo ai genitori e ai nonni di vedere i disegni e leggere i pensieri che i bambini e le bambine hanno fatto accompagnati dalle loro insegnati; pensieri profondi e acuti di piccole persone in marcia verso i concetti di cittadini del Mondo.