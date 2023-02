A scuola arrivano le "schiscette" per non buttare il cibo avanzato

Il Comune di Pogliano Milanese ha distribuito 260 schiscette agli alunni delle scuole per portare a casa il cibo avanzato in mensa.

Le schiscette per portare a casa il pranzo

260 Food Bag antispreco sono state distribuite dal Comune di Pogliano Milanese agli studenti della scuola primaria Don Milani. Un’iniziativa promossa in collaborazione Sodexo, azienda leader dei servizi di qualità della vita, realizzata in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare.

Grazie alla Food Bag, lavabile, interattiva e riciclabile, gli studenti coinvolti potranno portare a casa cibo conservabile a temperatura ambiente, come pane, frutta, budini o altri snack confezionati, non consumato a scuola. Agli stessi alunni verrà consegnato anche un attestato dell’iniziativa con lo scopo non solo di incentivare i bambini a mangiare tutto quello che viene proposto alla mensa, ma anche portare a casa tutto ciò che non mangiano durante il pranzo.

Le parole del sindaco Lavagna

La consegna delle Food Bag, avvenuta venerdì 3 febbraio, ha visto la presenza del Sindaco di Pogliano Milanese Carmine Lavanga, dell'Assessore all'istruzione Valeria Rossi, del consigliere Alessandra Grimoldi e di tutti gli insegnanti.

Il sindaco di Pogliano Milanese Carmine Lavanga– spiega

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa che era un punto del programma elettorale che avevamo presentato ai cittadini nel 2019. È importante che è bambini capiscano l’importanza della riduzione dello spreco alimentare che sta diventando un problema anche sociale. Lo vediamo spesso anche nei servizi televisivi dove si vede che viene buttato via del cibo che qualcuno potrebbe ancora mangiare. È importante diffondere tra i più piccoli valori fondamentali come l’uso responsabile delle risorse del pianeta e la prevenzione dello spreco alimentare. Ringrazio l’assessore Valeria Rossi, il Consigliere Alessandra Grimoldi, la scuola e Sodexo per aver portato avanti il progetto. È un’iniziativa che sicuramente verrà apprezzata dai bambini e dai loro genitori".

Un appuntamento costante per gli studenti

L'obiettivo di Sodexo e del Comune di Pogliano Milanese, con cui l’azienda collabora da più di 30 anni gestendo non solo il servizio di ristorazione all’interno delle scuole e del nido comunale, ma anche pasti per anziani e dipendenti comunali, è quello di rendere tale iniziativa un appuntamento costante nel tempo: ogni anno infatti ai nuovi iscritti della scuola primaria verranno consegnate le Food Bag proprio per alimentare questa buona pratica condivisa.

Maurizio De Vivo, Responsabile di Area per Sodexo

“L'idea è di promuovere una cultura della lotta allo spreco anche fuori dalle mura della scuola e della mensa creando una vera e propria alleanza con le famiglie per prevenire comportamenti errati da evitare in età adulta. Sodexo è da sempre focalizzata sullo sviluppo di un mondo sempre più green e sostenibile, per questo promuove con forza iniziative di questo tipo che possano far emergere valori fondamentali come una cultura sostenibile e consapevole del cibo”.

L'educazione alimentare

Non solo la distribuzione delle Food Bag ai bambini delle scuole primarie. Sempre con la collaborazione di Sodexo, insieme al Comune di Pogliano Milanese vengono infatti realizzati incontri di educazione alimentare rivolti a tutte le classi, dalle prime alle quinte: si tratta di incontri periodici che incentivano all’assaggio e al giusto utilizzo dei cinque sensi, in linea con il concetto di sprecare il meno possibile. In più un’altra iniziativa sempre con le classi quinte sull’importanza della prima colazione, un appuntamento fisso che si tiene una volta l’anno per comprendere meglio il valore del primo pasto della giornata.