A Pero si promuove il test seriologico per tutto il personale scolastico

Il test seriologico per tutto il personale scolastico: a proporlo e promuoverlo è l’Amministrazione comunale di Pero per garantire un inizio in sicurezza dell’anno scolastico

La prospettiva del test seriologico

A meno di un mese dall’avvio del nuovo anno scolastico nel quadro dell’emergenza Covid-19, l’Amministrazione di Pero sta definendo, in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica, l’organizzazione dei servizi integrativi all’attività didattica e la preparazione degli spazi, sia interni che esterni, di tutte le scuole della città per garantire agli alunni e ai docenti un ritorno nelle loro aule in tutta sicurezza.

Il Comune di Pero, oltre all’acquisto di arredi e alla realizzazione di interventi edili utili al rispetto delle misure di contenimento del virus, si sta anche attivando affinché il programma di test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole nell’intero territorio nazionale proposto da ATS Città Metropolitana di Milano veda una massiccia adesione da parte dei lavoratori della scuola di Pero.

“Siamo convinti dell’importanza dello screening ai fini di un avvio in sicurezza dell’anno scolastico – afferma il sindaco Maria Rosa Belotti – Vogliamo garantire alle famiglie il livello massimo di serenità possibile. Per questo ci siamo mossi immediatamente prendendo contatti diretti con ATS Città Metropolitana e soprattutto coinvolgendo la dirigenza scolastica, il cui intervento è fondamentale. L’adesione alla campagna di test sierologici è su base volontaria ma confidiamo molto nell’azione della nostra Preside e nella comprensione dell’importanza della campagna da parte di tutto il personale docente e non docente delle scuole di Pero”.

