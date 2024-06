A Cisliano festa di fine anno scolastico molto speciale

Grande festa di fine anno scolastico per le classi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Erasmo da Rotterdam, organizzata dall’Associazione Genitori e dal Comitato Feste con il patrocinio del Comune di Cisliano e la collaborazione della Pro Loco.

Insieme per la sicurezza

Una festa speciale, che ha avuto come tema «Insieme per la sicurezza» e che ha visto come ospiti d’eccezione i Vigili del Fuoco di Corbetta, una pattuglia della Polizia di Stato e un’ambulanza con i volontari di Croce Verde Soccorso: tutti hanno spiegato l’importanza delle attività di soccorso in caso di necessità e hanno spiegato cosa si deve fare quando si verifica un’emergenza, evidenziando che la priorità deve sempre essere salvare le persone.

Hanno iniziato i Vigili del Fuoco di Corbetta, che hanno illustrato agli alunni come sono fatti i loro mezzi di soccorso e hanno dato luogo ad alcune dimostrazioni pratiche: hanno infatti mostrato come si spegne un incendio con l’acqua e con gli estintori, come si tagliano le lamiere, come si usa la scala telescopica e hanno spiegato nel dettaglio le fasi di ogni intervento.

Gli agenti della La Polizia di Stato poi hanno parlato con i bambini mostrando loro com’è fatta una volante della polizia e hanno poi distribuito alcuni gadget, e i volontari di Croce Verde soccorso li hanno accolti all’interno dell’ambulanza mostrando loro tutta l’attrezzatura utilizzata quotidianamente negli interventi di soccorso.

Non è mancata naturalmente anche la visita agli automezzi dei Vigili del Fuoco, su cui i bambini sono saliti con emozione ed entusiasmo.

A conclusione di questa bella mattinata ha poi avuto luogo il pranzo con bambini, genitori, insegnanti e Amministrazione Comunale nel giardino della scuola. Quella di sabato è stata una giornata intensa, ricca di emozioni e sorprese. Un festa per concludere in bellezza un lungo e impegnativo anno di studi. Ora si aprono mesi di vacanze, prima di riprendere l’impegno scolastico.