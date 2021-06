Il Gruppo di volontariato Vincenziano promuove 8 borse di studio per studenti meritevoli che abbiamo finito il ciclo della scuola secondaria di primo grado.

8 borse di studio da 500 euro intitolate a “Marisa Orelli Rossetti”

La Giunta comunale di Parabiago ha accolto favorevolmente l’iniziativa promossa dal Gruppo di volontariato Vincenziano riguardante il rilascio di 8 borse di studio da 500 euro intitolate a “Marisa Orelli Rossetti” e destinate a ragazzi residenti nel comune di Parabiago che abbiano completato il ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo grado con la votazione di 9 o 10. Marisa Rossetti è stata una volontaria assidua dell’Associazione Gruppo di volontariato Vincenziano per oltre 30 anni, ricoprendo nel tempo più cariche: da segretario a Presidente. Persona generosa, umile e sempre al servizio della cittadinanza anche in altre realtà come la Lega Tumori.

L’Amministrazione comunale ha condiviso l’iniziativa che premia gli studenti che si impegnano nello studio e concesso il patrocinio non oneroso. Il bando rimarrà aperto dal 1 luglio al 6 settembre 2021 e i requisiti richiesti, oltre alla residenza nella Città di Parabiago, vengono determinati da parametri Isee non superiori a 15.748,48 euro. Per maggiori informazioni si consiglia di contattare la seguente mail: borsadistudio.sanvincenzo@gmail.com.

Mentre, la consegna delle borse di studio avverrà con cerimonia di premiazione a fine settembre prossimo presso l’aula Magna di un Istituto scolastico.

Le parole dell'assessore Lonati

“Siamo molto lieti di aver concesso il patrocinio per questa iniziativa al Gruppo di volontariato Vincenziano che molto spesso collabora con il comune in termini solidali - afferma l’assessore alle Politiche Sociali Elisa Lonati- Premiare gli studenti parabiaghesi meritevoli ci sembra un ottimo modo per sostenere la loro costanza e il loro impegno. Un ringraziamento, quindi, da parte della Giunta comunale e un invito agli studenti a partecipare al bando”.

Questo il link per fare domanda al bando: Borsa di studio Marisa Rossetti