15 gradi in classe: studenti del Maggiolini ancora in protesta

Mattinata di protesta per gli studenti dell'Istituto Maggiolini di Parabiago che si ritrovati in classe con temperature intorno ai 15 gradi.

Ancora disagi al Maggiolini: studenti in protesta

Dopo che ieri, lunedì 4 dicembre, la situazione nella scuola superiore di Parabiago sembrava tornata alla normalità, oggi gli studenti sono tornati in classe con una brutta sorpresa: il termometro segnava 15 gradi, in alcune aule 17, sicuramente al di sotto della soglia minima di 18 gradi.

Per questo motivo hanno deciso di scioperare e uscire dalla scuola per chiedere che sia fatto qualcosa di concreto per fronteggiare questa situazione. Fra le proposte degli studenti anche l'inizio delle lezioni non al mattino presto a inizio settimana o la reintroduzione della didattica a distanza solo per i momenti critici della giornata.