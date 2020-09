Patronale di Cassinetta con un programma ridotto per via della situazione d’emergenza. Il sindaco Michele Bona: “Grazie a chi si è proposto”.

Cassinetta, Patronale in tono minore causa Covid

“Avremmo voluto festeggiare un ritorno alla normalità con la nostra amata Festa Patronale. Ma la situazione ci impone, per rispetto della normativa emergenziale e per non vanificare i sacrifici fatti in questi mesi da tutte le famiglie e le aziende, evitando situazioni che potrebbero compromettere nuovamente la salute pubblica, di rinunciare alla classica e partecipata settimana di festa, per “regalare” invece pillole di socialità ai cassinettesi, in ricordo di Santa Maria Nascente”: così, con una nota, il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Michele Bona annuncia il programma di una Patronale necessariamente in tono minore a causa dell’emergenza Coronavirus, che si svolgerà da venerdì a lunedì.

Così prosegue il primo cittadino: “Come sempre, ringraziamo tutti coloro che si sono proposti per offrire un momento di svago e compagnia alla cittadinanza, quest’anno, in particolare, ringraziamo anche tutti coloro che si sono offerti, ma a cui abbiamo dovuto rispondere “no” e tutti coloro che, pur avendo grande desiderio, hanno preferito fare un passo indietro a fronte del momento emergenziale ed incerto che ci troviamo a vivere. La situazione è ancora in continuo divenire, le norme sono tante e stringenti, la ripartenza e la sfida più attesa resta, per tutti, quella scolastica. A tutti coloro che si sono offerti, grazie”.

Questo il calendario degli eventi:

Venerdì 11 settembre, alle 21, presso il Parco comunale De Andrè, per la rassegna Incontroscena, lo spettacolo «Può una bicicletta volare?», scritto e diretto da Allegra de Mandato.

Sabato alle 16, sempre al parco, per la rassegna «AssaggiAmo il Teatro», lo spettacolo per bimbi «Giulieo e Rometta», di e con Simona Liscio, regia di Luca Cairati.

Domenica all’oratorio San Carlo Santa Messa alle 16, con benedizione e vespri. Alle 17 gioco-spettacolo «Un paese da favola».

Lunedì alle 21 in piazza della Repubblica ci sarà il consueto, ma quest’anno straordinario, appuntamento di chiusura della Patronale curato dal Corpo Musicale San Carlo, con l’assegnazione del San Carlino, delle benemerenze e delle borse di studio.

