Sabato la proposta di Pro loco per celebrare il Carnevale, con una iniziativa ispirata agli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Carnevale, il “giro di Gaggiano in sei colori” con Pro loco

“Il giro di Gaggiano in sei colori”: è la proposta di Pro loco per celebrare il Carnevale, con una iniziativa ispirata agli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Istruzione di qualità, zero fame e vita sull’acqua sono alcuni dei sei obiettivi scelti per guidare i bambini tra le vie del paese alla ricerca dei colori nascosti. Un luogo simbolo per ciascuno degli obiettivi scelti in una caccia al colore che ha lo scopo di divertire i giovani partecipanti e sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello sviluppo equo, responsabile e solidale.

Gli indizi contenuti nel “Passaporto dei colori”

Spiegano i promotori: “Quali saranno le tappe? A guidare i bambini tra le vie del paese, saranno gli indizi fotografici che troveranno nel “Passaporto dei colori” ritirabile dal sabato mattina presso le cartolerie del paese e al gazebo presente al mercato”

Appuntamento alle 14.30 di sabato

La caccia al colore inizierà dunque sabato stesso alle 14.30: ogni bambino potrà decidere da quale tappa partire per completare il suo personale “Passaporto dei colori”. Ad ogni tappa, verrà consegnato un tassello fondamentale per comporre, al termine del percorso, il grande puzzle allestito in piazza Daccò. A conclusione del percorso una dolce sorpresa per i partecipanti.