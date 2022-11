Vino, dalla Franciacorta a casa: consegne entro 24/48 ore in tutta Italia

Situata in Lombardia a pochi passi da Brescia e dal lago d'Iseo, la Franciacorta è una zona famosa per la produzione del vino omonimo, prodotto seguendo il metodo classico. Coltivato su un terreno prevalentemente collinare di circa duemila ettari, è fregiato del marchio DOCG ed è il vino spumante Italiano forse più conosciuto all’estero. Per degustarlo, si può restare comodamente a casa e scegliere in pochi click di acquistare online la bottiglia che si preferisce. Tutto grazie a Bernabei.it, l’e-commerce internazionale di riferimento per gli amanti di vini, bollicine (della Franciacorta e non solo), champagne, spirits e soft drink.

Dal 2014 parole d'ordine comodità, velocità, user experience

Sebbene negli ultimi anni l'e-commerce abbia avuto un vero e proprio boom, l'offerta di Bernabei non è una novità. Era il 2014 quando ha fondato il suo e-commerce, scommettendo su un settore ancora agli albori ma dalle grandissime potenzialità. Da allora tante innovazioni tecnologiche sono state fatte, tante etichette sono state selezionate, nuovi servizi sono stati implementati. Arrivando solo nell’ultimo anno a registrare 10.000.000 di visite sul sito e 3.200.000 bottiglie stappate dai clienti.

Come ordinare online e scoprire le migliori etichette

Il sito consente di navigare ogni giorno tra etichette in costante aggiornamento, di sceglierle comodamente da App, ricevendole a casa con la velocità di un click.

Le persone possono ricercare le etichette più vicine ai propri gusti attraverso filtri dedicati e abbinamenti consigliati. La App di Bernabei consente anche di monitorare in tempo reale lo stato del proprio ordine, fino all’arrivo della box sul pianerottolo di casa. Il tutto, con un'attenzione all'impatto ambientale. Le oltre 1.000 box Bernabei consegnate ogni giorno sono il frutto di un progetto di economia circolare: provengono da cartone riutilizzato e sono riciclabili al 100%.

Il vino è esperienza: le visite alle cantine della Franciacorta

Stappare una bottiglia di Franciacorta non è solo un'esperienza gustativa: è sempre bello conoscerne le origini, la cantina, la storia, i segreti della produzione. Da questo desiderio nascono le #EsperienzeInBottiglia: oggi chi acquista online sul sito e-commerce Bernabei può ottenere in omaggio l’accesso a oltre 300 visite con degustazione, pranzo, cena o pernotto nelle migliori cantine, distillerie e Maison del mondo.