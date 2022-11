In ValSeriana la nuova rassegna teatrale “Racconti da gustare in una Valle da fiaba”

Una rassegna di spettacoli dedicata a piccini (e grandi) per andare alla scoperta, o riscoperta, di personaggi storici e figure culturali che più sono legati con la loro storia alla ValSeriana.

Debuttata con un primo spettacolo sold out a Clusone, domenica 30 ottobre, “Racconti da gustare in una Valle da fiaba”, è la rassegna organizzata dalla Comunità Montana Valle Seriana, grazie al supporto di Regione Lombardia nell'ambito del Bando Ogni Giorno in Lombardia, in collaborazione con Promoserio e con Teatro Minimo. Un tassello di programmazione teatrale che colma così i mesi autunnali, indirizzandosi specificatamente a famiglie con bambini.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

“Con questa rassegna di eventi continuiamo l’azione amministrativa di promozione del nostro territorio, anche rivolgendoci a target di turisti specifici che riteniamo adatti per la conformazione territoriale e sociale della nostra Valle” afferma Giampiero Calegari, Presidente della Comunità Montana Valle Seriana.

“Il teatro è uno strumento comunicativo di grande efficacia, coinvolge emotivamente e affettivamente i bambini, e anche gli adulti. È perfetto per rafforzare il legame fra il piccolo spettatore e la realtà, anche passata, poiché gli consente di identificarsi nei personaggi, di conoscere nuove storie e di sentirsi coinvolto. Gli spettacoli della rassegna Racconti da Gustare in una Valle da fiaba esprimono la volontà di Comunità Montana di realizzare un’iniziativa diffusa e innovativa sul territorio, dedicata non solo alle famiglie del nostro territorio, ma anche ad intercettare un target turistico ben preciso. Il desiderio è intrattenere, ma anche valorizzare la Valle Seriana attraverso i suoi personaggi più noti e soprattutto i prodotti tipici che rendono il nostro territorio un luogo davvero speciale”, dichiara Michele Schiavi, Consigliere della Comunità Montana Valle Seriana con delega al turismo.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Cinque gli appuntamenti previsti in cartellone, da domenica 30 ottobre a sabato 28 gennaio 2023 e una stagione teatrale che vuole consegnare ai più piccoli il ricco e variegato inventario delle figure di spicco della ValSeriana attraverso il binomio storie eccezionali di vita quotidiane e fiaba. Fiaba, dunque, e narrazione per i personaggi protagonisti dei singoli spettacoli che racconteranno in prima persona ai piccoli spettatori la propria storia, il proprio legame con il territorio, i prodotti tipici preferiti e molto altro.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Gli spettacoli saranno poi disponibili, in formato audio, sui portali di promozione del territorio nelle sezioni dedicate alla vacanza family.

La partecipazione è gratuta e al termine dello spettacolo sarà offerta una merenda a base del prodotto tipico raccontato nella storia. A fine evento inoltre per i più piccoli è prevista una sorpresa da portare a casa come ricordo della giornata.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Sabato 26 novembre

“Fra Tommaso da Olera, il Biscotto Aliciano e il borgo”

Alzano Lombardo, presso la Sala Parrocchiale di Olera

Sabato 17 dicembre

“Il Moretto e la sua merenda salata. E l'area dell'Asta del Serio”

Ardesio, presso il META Museo Etnografico

Sabato 7 gennaio

“Quirino Gasparini, i sapori del Mais Spinato e la Valgandino”

Gandino, presso la Biblioteca

Sabato 28 gennaio

“Il minatore Charlie, la tradizione mineraria e i formaggi tipici”

Gorno, presso la Biblioteca

Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore 15.00

La prenotazione è obbligatoria sul sito www.valseriana.eu o al numero 035.704063.

Contenuto realizzato con il contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del bando Ogni Giorno in Lombardia.

Foto di Nicola Baronchelli