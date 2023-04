Se cerchi un fabbro a Busto Arsizio, ecco chi contattare

Se la chiave resta chiusa nel box, quando bisogna sostituire una serratura, in caso di emergenza per via di una serratura bloccata a Busto Arsizio e dintorni, c'è un fabbro con esperienza pronto a mettersi a disposizione?

Fabbro a Busto Arsizio, LCM Sicurezza c'è

La risposta è affermativa: Nicola Piazzolla di LCM Sicurezza, infatti, da 1966 è un punto di riferimento sul territorio quando nasce l'esigenza di una fabbro con o senza possibilità di pronto intervento. "Sono operativo su tutto il territorio nel raggio di 20 chilometri - spiega l'abile artigiano - Ho seguito tutta l'evoluzione che ha avuto luogo nel settore delle serrature, dai primi chiavistelli alle serrature a doppia mappa, fino alle serrature con cilindro europeo, quanto di più moderno e difficile da scassinare oggi sul mercato".

Uno sguardo sul futuro

Piazzolla, a oltre 70 anni, continua ad aggiornarsi. "Oggi installiamo in numero crescente anche le serrature elettroniche magnetiche con o senza riconoscimento dell'impronta digitale - afferma - Possono anche non avere la chiave: a richiesta, infatti, esistono modelli azionabili via app". Insomma il mondo delle serrature è in continua evoluzione: "Sì - conferma il professionista - ma è meglio procedere per gradi, molti non sono ancora pronti ad accogliere simili innovazioni".

Una consulenza professionale anche su serrande e tapparelle

L'arma in più di Nicola Piazzolla è quella delle consulenze personalizzate. "Prima di preparare qualsiasi preventivo - spiega - effettuo sempre un sopralluogo al fine di consigliare il mio cliente nel modo migliore non solo sulle serrature classiche ed elettroniche, ma anche sulla realizzazione di serrande e tapparelle in materiali quali plastica, aluminio e acciaio, manuali o motorizzate. Tutti dispositivi dei quali effettuiamo anche la manutenzione". Piazzolla ricorda inoltre che è anche in grado di installare cancelli con apertura manuale o motorizzata.

Fabbro a Busto Arsizio, informazioni

Per informazioni LCM Sicurezza è a Busto Arsizio in via Pirandello 44 (tel. 3804304452 - email Lcmsicurezza880@gmail.com